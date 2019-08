Fußball-Kolumne : Pokal-Abenteuer, Adoptiv-Mutter und Wechsel-Theater

Jürgen Muhl thematisiert in seiner Kolumne unter anderem die Diskussion um die Personalie Bakery Jattas.

von Jürgen Muhl

12. August 2019, 07:20 Uhr

Heiße Tänze: Viel hätte nicht gefehlt, und der VfB Lübeck wäre im siebten Himmel. Der Pokal-Höhenflug endete aber abrupt im Elfmeterschießen, und weiter ist der FC St. Pauli.

Wie der HSV, der nach einer weitgehend enttäuschenden Vorstellung beim insolventen Chemnitzer FC gestern Abend erst im Elfmeterschießen siegte. Reines Glück, dass der HSV nicht schon in der ersten Runde rausgeflogen ist.

Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, heißt eine alte Fußball-Weisheit – in dieser 1. Runde hat sie mehrfach auf dem Rasen ihren Wahrheitsgehalt nachgewiesen. Die beiden Erstligisten Augsburg und Mainz sind raus, gescheitert in Kaiserslautern und in Verl. Die beiden Erstligisten Hoffenheim und Paderborn retten sich im Elfmeterschießen.

Holstein Kiel lässt beim 6:0-Sieg in Salmrohr nichts anbrennen. Etwas anderes war auch nicht zu erwarten, gastierten die „Störche“ doch bei einem Sechstligisten. Ein Gegner also wie der TuS Jevenstedt oder der TSV Friedrichsberg aus der Landesliga Schleswig.

Das Geschäft des Lebens machte Fünftligist Atlas Delmenhorst: Das Pokal-Spiel gegen Werder Bremen hätte eigentlich im eigenen nur 5000 Zuschauer fassenden Stadion stattfinden sollen. Damit die Kasse stimmt, zog man auf die andere Seite der Autobahn ins 14 Kilometer entfernte Weserstadion. Fast 42 000 Zuschauer sahen hier einen 6:1-Sieg (zwei Tore des 40-jährigen Claudio Pizarro) der Bremer. Aber das Ergebnis ist Nebensache für den Oberligisten. Mehrere hunderttausend Euro hat die Partie dem Fünftligisten aufs Konto gespült. Glückliche und reiche Amateure.

Wer ist wer?

Die Personalie Bakery Jatta – oder Bakary Daffeh – beschäftigt Behörden, den DFB, die Medien und damit auch die Öffentlichkeit. So will der „Spiegel“ wissen, dass ein Berater den HSV Anfang 2016 darauf hingewiesen habe, „dass es sich bei dem Spieler tatsächlich um Bakary Daffeh handeln könnte“. Also doch nicht Bakery Jatta. Das „Hamburger Abendblatt“ dagegen, die HSV-Hauspostille, meldete am Wochenende, es sei alles in Ordnung mit dem Pass des Profis aus Gambia. Demnach ist es tatsächlich Bakery Jatta, der 21 Jahre alt ist und 2015 als 17-Jähriger nach Deutschland gekommen war.

Also doch nicht Bakary Daffeh, der schon 23 Jahre alt ist und zuvor bei mehreren afrikanischen Clubs gespielt haben soll? Ein heilloses Durcheinander, das sogar die Kollegen der „Bild“ verwirrt hat. Sie zeigten vorübergehend das Foto des ebenfalls farbigen HSV-Verteidigers Gideon Jung. Und gestern will „Bild“ irgendwo in Afrika die Adoptivmutter von Jatta gefunden haben. Warten wir es ab, das Bezirksamt Hamburg-Mitte ermittelt.

Wollte er gar nicht?

Leroy Sane wird wohl nun doch nicht zum FC Bayern wechseln. Ob es allein die Kreuzbandverletzung ist, die den Königstransfer verhindert, bleibt dahingestellt. Wohl eher nicht. Hat doch Sane fast alle Testspiele für Manchester City absolviert. Das macht man nicht, steht wirklich ein Wechsel auf dieser Ebene an. City hatte offenbar nie die Absicht, den deutschen Nationalspieler gehen zu lassen. Alles recht merkwürdig.