Plus 4,6 Prozent: Arzneimittel-Kosten steigen rasant

von Margret Kiosz

17. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Kiel | Alles wird teurer. Doch die Preissteigerung für Medikamente fällt mehr als doppelt so hoch aus wie die allgemeine Inflation. Im ersten Halbjahr 2019 erhielten die rund 2,5 Millionen gesetzlich Versicherten in Schleswig-Holstein Pillen im Wert von über 690 Millionen Euro. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 4,6 Prozent. Dies teilte gestern die AOK auf Basis der aktuellen Statistiken des GKV-Spitzenverbandes mit. „Neue patentgeschützte Arzneimittel sind seit vielen Jahren die wesentlichen Kostentreiber“, sagt AOK-Vorstandsvorsitzender Tom Ackermann. Der Grund: In Deutschland können Hersteller nach wie vor für die ersten zwölf Monate den Preis ihres neuen Arzneimittels frei festlegen und „Mondpreise“ dafür verlangen. Vor allem neuartige Behandlungsmethoden wie Gen- und Zelltherapien sind sehr teuer. Rund 40 Millionen Euro musste die AOK zeitweise allein für 300 an Hepatitis C erkrankte Schleswig-Holsteiner pro Jahr zahlen – 488 Euro kostete jede einzeln Tablette. „Wir fordern deshalb den Gesetzgeber auf, hier dringend zu handeln“, so Ackermann.

Mit der Hochpreispolitik der pharmazeutischen Hersteller hat sich nicht nur der Umsatz erhöht. Die Preise führen auch dazu, dass sich das Gros des patentgeschützten Umsatzes auf immer weniger Produkte verteilt. „Daher sind hier Regulierungsmaßnahmen gefordert. Das gilt insbesondere für Arzneimittel zur Behandlung seltener Erkrankungen mit häufig noch unzureichender Evidenz, aber besonders hohen Preisforderungen“, so Ackermann.

Demgegenüber verlief der Umsatzanstieg im Nicht-Patentmarkt eher moderat, da in diesem Segment Festbeträge und Rabattverträge greifen.

Im Durchschnitt bekam im ersten Halbjahr 2019 jeder gesetzlich Versicherte in Schleswig-Holstein Arzneimittel für fast 280 Euro verordnet. Damit lag Schleswig-Holstein unter dem bundesweiten Wert von 325 Euro. Insgesamt haben die Patienten Zuzahlungen für Arzneimittel in Höhe von fast 41,3 Millionen Euro geleistet, das sind durchschnittlich mehr als 16 Euro je Versichertem.