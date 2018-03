Plastik-Pampe und grauer Sand

Rekord bei Erwerbstätigen

von Gernot Kühl

31. März 2018, 06:52 Uhr

Es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Da schreddert ein Entsorgungsunternehmen einfach seine Speisereste zusammen mit der Plastikverpackung und pumpt diese Wohlstandspampe in den Faulturm des Schleswiger Klärwerks, das aus den Gärprozessen Energie gewinnt. Offenbar hat dort nie jemand genau hingeschaut: Die Plastikteilchen flutschten durch die Filter und landeten offenbar über Monate als nicht recycelbarer Abfall in der Schlei. Schöne Sauerei. Die Verursacher – Entsorgungsfirma, Stadtwerke und die Kontrollbehörden – schieben sich die Verantwortung für den Umweltskandal und das Versagen gegenseitig in die Schuhe. So kennt man das - leider. Immerhin werden die zigtausend Plastikfetzen jetzt – soweit möglich – dank vieler ehrenamtlicher Helfer wieder eingesammelt. Zumindest an den Ufern der Schlei wird zugepackt. Hoffentlich bringen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Licht ins Dunkel, so dass bald auch hinter den Kulissen aufgeräumt wird.

Angesichts dieser unglaublichen Umweltverschmutzung ist der dunkle Baggerschlamm am Eckernförder Strandabschnitt Am Dang harmlos. Er verschmutzt die Umwelt zwar nicht, ist aber trotzdem ein Ärgernis, weil der feine, weiße Sand nach der küstenschutztechnischen Beimischung des Aushubs aus der Aschauer Lagunenmündung immer noch aschgrau ist. Ist zwar nicht schädlich, sieht aber nicht so prickelnd aus. Die Touristik reagiert laufend: Wo immer heller Flugsand aufzutreiben ist, wird er möglichst an den Dang geschoben – damit aus Grau wieder Weiß wird.