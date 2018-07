Pilze sammeln im Liether Wald

von Klaus Plath

25. Juli 2018, 16:09 Uhr

Die Volkshochschule Elmshorn bietet eine Pilzwanderung an. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, einen spannenden Einblick in die Welt der Pilze zu bekommen, ihre Pilz-Kenntnisse zu erweitern und vor allem zu lernen, in welcher Umgebung Pilze zu finden sind. Die Veranstaltung eignet sich für Anfänger, Fortgeschrittene und Kinder ab sieben Jahren Bitte mitbringen: Körbchen, (Pilz-) Messer und eventuell Gummistiefel Termin: Sonnabend, 18. August; Uhrzeit: 10 bis 13.30 Uhr; Treffpunkt: Liether Stadtpark, Am Butterberg 10; Gebühr: 15 Euro; Dozentin: Andrea Kelting.