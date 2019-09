„Pillepalle“ und Stress pur

Avatar_shz von shz.de

27. September 2019

Das Hochamt der Weltpolitik findet im Herbst am East River statt. Es ist ein großes Familientreffen, auf dem nichts beschlossen, aber über alles und alle geredet wird. Wer auf der UN-Vollversammlung das Wort ergreifen darf, hat es in den Kreis der Großen geschafft. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind die Reden „pillepalle“ (O-Ton Merkel). Wenn das Mammut-Treffen dennoch so wichtig ist, dann wegen der Gespräche in den Hinterzimmern der Gemeinschaftsunterkunft Plaza Hotel. Dort jagt ein Geheimtreffen das nächste, hektisch schieben sich die Delegationen durch die Gänge. Wie wichtig die Mächtigen die Tage im Herzen der UN nehmen, dokumentierte einst Außenminister Genscher. Auf einem FDP-Parteitag musste er eine Rede halten. Also düste er im fast leeren Regierungsjet über den Atlantik, sprach zu seinen Parteifreunden, war Stunden später wieder in New York. Und weder Rechnungshof noch Opposition nahmen Anstoß am Missbrauch von Staatskasse und Klima. Für die politischen Fernreisenden ist die Zeit im Hauptquartier der zahnlosen Macht Stress pur.