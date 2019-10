Pillen-Mangel bereitet Schmerzen

Ärzte und Apotheker in Schleswig-Holstein sind in Sorge: Arzneimittelknappheit hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht

von Margret Kiosz

11. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Kiel | Das Epilepsiemittel Lamotrigin ist seit Wochen nicht zu bekommen. Auch das Schmerzmittel Ibuprofen ist bei Pharma-Großhändlern ausverkauft. Lieferengpässe gab es zuletzt sogar beim Blutverdünner Marcumar, wichtig etwa nach Herz-Operationen. Bei Patienten, die auf diese Medikamente eingestellt wurden, macht sich Unsicherheit breit. Exakt 529 Arzneimittel listet das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) aktuell in seiner Datenbank auf – 2013 waren es nur 40. All diese Pharma-Produkte sind schwer und nicht binnen zwei Wochen zu bekommen.

Teilweise müssen Patienten monatelang darauf warten. Auch ein Lieferengpass über ein Jahr ist keine Seltenheit. Betroffen sind Medikamente für schwere Erkrankungen wie Krebs oder Herzleiden, aber auch so alltägliche wie das Schmerzmittel Ibuprofen.

Wie abhängig Deutschland inzwischen von internationalen Lieferanten ist, erläutert der Chef der Kieler Apothekerkammer, Frank Jaschkowski, am Beispiel des Antibiotikums Piperacillin/Tazobactam. Es wird weltweit nur noch in zwei chinesischen Produktionsstätten hergestellt und war nach einer Werksexplosion monatelang nicht verfügbar. Das Standard-Schmerzmittel Ibuprofen wurde jüngst knapp, weil ein Werk in den USA ausfiel.

Auch die Krankenkassen sind offenbar Teil des Problems. Sie schließen für ihre Versicherten Rabattverträge mit den Herstellern ab, um die Preise zu drücken. „Die Wertschöpfung für die Pharmafirmen wird dadurch in Deutschland immer kleiner, deshalb verkaufen sie ihre Chargen lieber im Ausland, wo sie mehr Geld bekommen“, meint Jaschkowski.

Nicht nur die Ärztekammer in Bad Segeberg ist alarmiert. Auch die Unionsfraktionen im Bundestag machen jetzt Vorschläge, um das Problem der Lieferengpässe in den Griff zu bekommen. Sie wollen Hersteller, Großhändler und Apotheken künftig verpflichten, den Bedarf für vier Wochen zu decken. In einem Positionspapier fordern die Unionspolitiker auch eine verbindliche Meldepflicht bei Lieferengpässen. Zeichne sich ab, dass bestimmte Medikamente in Apotheken in Deutschland zur Mangelware werden, solle es dafür eine Exportbeschränkung geben.

Die Verunsicherung bei den Patienten ist groß. Solange derselbe Wirkstoff durch ein Medikament eines anderen Anbieters erhältlich ist, müssen Lieferengpässe nicht zwangsläufig mit Schwierigkeiten für sie verbunden sein. Problematisch wird es, wenn der Patient auf ein bestimmtes Medikament eingestellt ist und auf ein alternatives Präparat mit anderen Wirkstoffen ausgewichen werden muss. In diesem Fall muss oft der verschreibende Arzt erneut kontaktiert werden.

Zahlen verdeutlichen das Problem: 9,3 Millionen Arzneipackungen waren im Jahr 2018 von Lieferengpässen betroffen. Apotheker waren gezwungen, auf ein vergleichbares anderes Medikament auszuweichen. Die Zahl der ausgetauschten Arzneimittel hat sich damit innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt: 2016 mussten Apotheker für rund fünf Millionen Packungen eine Alternative finden.