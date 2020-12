Pfundskerl mit Glücksfaktor

„Karpfen blau“ ist ein Silvesterschmaus mit Tradition – Seine Fischschuppe soll für Geldsegen sorgen

31. Dezember 2020, 16:35 Uhr

Neumünster | Wenn es um Silvesterbräuche geht, kann der Karpfen mitreden. Der Pfundskerl mit Gräte hat einen traditionellen Platz auf dem Speiseplan für das Abendessen zum Jahreswechsel, und er gilt als besonderer Glücksbringer: Wer sich eine Schuppe des Karpfens ins Portemonnaie legt, so will es der Aberglaube, soll sich im neuen Jahr über stetigen Geldsegen freuen können...

Der Zuchtkarpfen, der mit einem Gewicht von etwa 500 Gramm im Teich ausgesetzt wird, hat eine lange Geschichte. Die Anfänge der Teichwirtschaft in Schleswig-Holstein liegen im 12./13. Jahrhundert. Damals beginnen Adelige und Mönche, Fließgewässer oder Senken anzustauen, um die entstehenden Gewässer als Fischteiche zu bewirtschaften. Schon die findigen Mönche des 1196 gegründeten Zisterzienserklosters in Reinfeld bauen Anlagen für die Karpfenzucht und genießen den edlen Fisch als Fastenspeise. Die Teichwirtschaft wird so zur typischen Nutzung der historischen Gutslandschaft des östlichen Hügellandes Schleswig-Holsteins.

Eine lange Geschichte hatte die Teichwirtschaft auch auf dem Hof Alt Bokhorst in Schillsdorf, einem alten Meierhof von Gut Bothkamp, der seit den 1950er-Jahren von der Familie Harry von Bülow betrieben wird. Der in der Nähe des Hofes gelegene Stubbenteich wurde bis 2006 bewirtschaftet. Mit einer Grundfläche von etwa sieben Hektar war er der letzte der Bothkamper Karpfenteiche, deren Anlage auf die Mönche der Klöster Bordesholm und Neumünster und damit auf das 12. Jahrhundert zurückgeht. Diese Teichwirtschaft war der Grundstock für die Karpfenzucht der Gutsfamilie von Bülow, die über mehrere Generationen auf Bothkamp zu Hause war.

Wenn auf Alt Bokhorst die Zeit für das Trockenlegen der Teiche gekommen war, wurde das Ereignis auch vom „Holsteinischen Courier“ begleitet. Das zeigen zwei alte Zeitungsausgaben von 1956 und 1958, die Landwirt Harry von Bülow in seinem Archiv über die Geschichte des Hofes aufbewahrt. Er war vier Jahre alt, als der Courier 1956 die Karpfenernte verfolgt hat. Im Zeitungsbericht heißt es: „Es ist nebeliges, kühles Wetter. Das Wasser der Teiche ist abgelassen. Nur in der Mitte zieht sich der Hauptgraben wie ein Priel im Watt. Mit dem ablaufenden Wasser sind alle Fische des Teiches in buntem Durcheinander hier hineingerutscht und im Gefälle des Grabens rutschen sie weiter bis zum Wehr, wo eiserne Kästen eingebaut sind. Mit dem Kescher werden die aalglatten Karpfen herausgefischt.“

Die Kundschaft für den Fisch, der als „Bothkamper Karpfen“ bekannt und begehrt ist, war von nah und fern gekommen, so schreibt der Courier-Berichterstatter weiter. „Es sind meist Stammkunden, die hier Jahr für Jahr erscheinen. Für sie ist es zu einer lieb gewordenen Gewohnheit geworden, den Karpfen direkt am Teich zu kaufen“, ist im Bericht zu lesen. „Aber auch der Kieler Seefischmarkt wartet schon mit einem Lastauto, um den Rest sofort mitzunehmen. Der Bothkamper Karpfen ist auf der Kieler Fischauktion sehr gefragt.“

Ihre „Netze“ ausgeworfen haben bei dieser Karpfen-Ernte 1956 auch Studenten des Zoologischen Instituts der Universität Kiel, das – wie der Courier berichtet – die günstige Gelegenheit nutzt, um seine Aquarien mit Kleinfischen und anderem Wassergetier aufzufüllen. Die jungen Studenten sind an diesem feucht-kalten Tag ebenso durchgefroren und durchnässt wie die Kundschaft. Für alle gibt es einen „anständigen Köm, was dankbar empfunden wird“, berichtet der Courier damals.

In Schleswig-Holstein widmen sich aktuell acht Haupterwerbs- und einige Nebenerwerbsbetriebe der traditionsreichen Aquakulturform der Teichwirtschaft zur Karpfenzucht. Die Teichwirte nutzen dafür mehr als 700 Hektar Teichfläche. Es waren früher mal bis zu 2000 Hektar, die von bis zu 200 Betrieben bewirtschaftet wurden. Der Begriff „Holsteiner Karpfen“ ist heute als geschützte geografische Angabe gesichert. Zusätzlich soll das Gütesiegel der Landwirtschaftskammer den Kunden Sicherheit beim Kauf des regionalen Produktes bieten.

Und so wird der Karpfen im Hause von Bülow zubereitet:

„Karpfen blau“ oder gebacken? Über die Frage zur Karpfen-Zubereitung ließe sich womöglich streiten. Bei Familie von Bülow auf Alt Bokhorst ist sie längst geklärt: Der Fisch kommt blau aus dem Backofen. Bei Ute von Bülow wird der ausgenommene Karpfen unter fließendem kaltem Wasser vorsichtig gewaschen. „Dabei unbedingt darauf achten, dass die Schleimschicht nicht zerstört wird. Sie bewirkt in Verbindung mit der Essigsäure die Blaufärbung“, erklärt sie. Anders als üblicherweise kommt bei ihr der Fisch zum Garen nicht in einen Topf mit kochendem Essig-Wasser-Sud. Ute von Bülow setzt den Karpfen mit seiner leeren Bauchhöhle auf eine oder zwei Tassen – je nach Größe des Fisches –, die umgedreht auf einer Servierplatte gestellt werden und dem Fisch damit Halt geben. Sie übergießt dann das kräftig gesalzene Tier mit der heißen Mischung aus einer Tasse Essig auf etwa einen Liter Wasser. „Das macht ihn schön blau.“

Bevor sie den Fisch auf der Platte in den Backofen schiebt, erhält er eine schützende Haube aus Alufolie. Damit die nicht an die empfindliche Fischhaut kommt, wird der Karpfen mit hölzernen Stochern etwas igelig gemacht. Gar ist er, wenn sich – nach etwa 25 bis 35 Minuten bei mittlerer Temperatur – die hintere Flosse gut herausziehen lässt.

Serviert wird der Karpfen mit Meerrettich-Sahne. „Dazu wird geschlagene Sahne mit frischem und selbst geriebenem Meerrettich verrührt“, sagt die Karpfen-Köchin von Alt Bokhorst. Sie hat den scharfen Meerrettich im eigenen Garten oder findet ihn als Wildpflanze in der Natur. Eine gute Kartoffel macht das Karpfenessen perfekt.

Vom Silvesterschmaus gut gesättigt lässt sich angenehm ins neue Jahr gleiten. Wohl dem, der eine Schuppe des Karpfens in seine Geldbörse gelegt hat. Der kann sich schon mal fühlen wie ein Goldfisch...