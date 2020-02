Pflegepersonal demonstriert vor dem Landtag

Avatar_shz von Martin Jahr

20. Februar 2020, 18:18 Uhr

Kiel | Auf ihren Bannern steht: „Eine Schwester wird schon reichen, pflegt am Ende nur noch Leichen“ oder „Pflege soll nicht krank machen“. Mehrere hundert Mitarbeiter des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) sind gestern Abend in einem Demonstrationszug vom Kieler Hauptbahnhof bis vor den Landtag gezogen. „Wir werden das, was wir brauchen, erstreiken“, sagt Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Schöttke. Sie verlangt 420 Beschäftigte mehr, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten. Das UKSH hat angeboten, 182 Mitarbeiter mehr einzustellen. Die Urabstimmung für einen unbefristeten Streik läuft noch bis zum 26. Februar.