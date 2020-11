Pflegekammer: Zweite Corona-Welle überlastet die Heime

von Margret Kiosz

10. November 2020, 16:13 Uhr

Neumünster | Seit 2014 ist der Deutsche Pflegetag der zentrale Treffpunkt der Branche. Diesmal steht er ganz im Zeichen von Corona – man trifft sich morgen und übermorgen digital. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Die Arbeitsbelastung. Die ist in der zweiten Welle der Pandemie wieder stark gestiegen. Erneut zeigt Corona wie im Brennglas, wo es in Gesundheitswesen und Altenpflege hapert.

Bereits Ende März, nach Ausbruch der Corona-Pandemie, war die Arbeitszeit über eine Allgemeinverfügung auf bis zu 60 Wochenstunden erhöht worden. Ende Mai war die Verfügung ausgelaufen. Jetzt hat die niedersächsische Landesregierung sie wieder in Kraft gesetzt.

Die Pflegekammer in Neumünster warnt deshalb: „Wer jetzt den Arbeitsschutz für Pflegende aushebelt, dem wird im Laufe der Pandemie das Pflegepersonal ausgehen.“ Die Kammer fordert, alle möglichen Alternativen auszuschöpfen, um die Arbeitslast der Pflegenden zu reduzieren. „Es ist absolut fahrlässig und paradox, gerade mit der Gesundheit derjenigen zu spielen, die uns durch diese Krise tragen“, warnt Kammerchefin Patricia Drube. „Es kann und darf nicht sein, dass Pflegende täglich bis zu zwölf Stunden arbeiten dürfen, wie in Niedersachsen“. Auch das positiv getestete Pflegefachpersonen bei gravierendem Personalmangel weiterarbeiten und infizierte Bewohner versorgen dürfen, wie es in Bremen und Bayern geschieht, sei nicht richtig. Stattdessen schlägt sie vor, weniger relevanten Bereiche in den Kliniken zu schließen, um Personal freizusetzen, und nicht zeitkritische planbare Operationen, soweit medizinisch möglich, zu verschieben. „Erlösausfälle sind den Kliniken und Pflegeeinrichtungen dabei zu erstatten“, so Drube. Sie plädiert dafür, die Personaluntergrenzen in der Intensivmedizin und Geriatrie nicht zu unterschreiten. Zudem könnten Teilzeitstellen hochgestuft werden.