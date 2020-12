Pflegekammer will bei Corona-Schnelltests helfen

von Dana Ruhnke

16. Dezember 2020, 20:12 Uhr

Neumünster | Patricia Drube, Chefin der Pflegekammer in Neumünster , ist fest überzeugt: Ohne Pflegeprofis ist jeder medizinische Fortschritt nur wenig wert. Die Corona-Pandemie habe nun drastisch die Mängel aufgezeigt, die seit langem vorhanden sind. Laut Drube gibt es kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem. Mit einer Kampagne, die von der Werbeagentur Boy professionell begleitet wird, will die Kammer eine Pflegewende einleiten. Drubes Mitstreiter aus dem Vorstand, Marco Sanders, nannte das zentrale Motto „Mehr“. Mehr von allem: mehr Lohn, mehr Kollegen, mehr Zeit. Ein tarifvertragliches Bruttoeinkommen von 4000 Euro plus 1000 Euro Zulagen, verbindliche Personalschlüssel und lokale Versorgungszentren.

Zudem bietet die Kammer ihre Unterstützung bei den Tests in Alten- und Pflegeheimen an. Dabei geht es um die neu eingeführten PoC-Antigen-Schnelltests, die nun für alle Einrichtungen – ambulant und stationär – verbindlich werden. Vorgesehen ist, dass alle Mitarbeitenden aus Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung von nun an zweimal wöchentlich getestet werden. Drube ruft alle Pflegeeinrichtungen sowie pflegerisch und medizinisch vorgebildetes Personal auf, sich auf der Vermittlungsplattform #pflegereserve zu registrieren. „Die Plattform bringt freiwillige Pflegepersonen schnell und unbürokratisch mit Kliniken und Pflegeeinrichtungen zusammen“, erläutert Drube. Gesucht werden Pflegefachpersonen, zum Beispiel examinierte Altenpflegekräfte, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte sowie Kinderkrankenpflegerinnen. Auch Pflegehelfer, Studenten im Gesundheitsbereich, medizinisches Fachpersonal und medizinisch vorgebildete Personen können sich bei #pflegereserve registrieren lassen. Für den befristeten Einsatz gibt es klare Rahmenbedingungen. Die Helfer werden grundsätzlich abhängig von ihrer Erfahrung und ihren aktuellen Möglichkeiten eingesetzt. Die Dauer des Einsatzes, der Stundenumfang und die Arbeitszeiten sind frei bestimmbar. Und die Honorierung erfolgt in Absprache mit den Einrichtungen. Die Einrichtungen erhalten eine Refinanzierung bis zur Höhe von neun Euro pro durchgeführtem Schnelltest. Geschultes Personal vor Ort übernimmt die Einweisung und ausreichend Schutzmaterialien werden gewährleistet.