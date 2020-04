Pflegeheime: Ein großes Risiko liegt in der Nähe

Eingeschränkte Bewohner können oftmals Hygiene-Auflagen nicht richtig umsetzen – es drohen hohe Infektionsraten

von Margret Kiosz

16. April 2020, 09:39 Uhr

Kiel | Tornesch, Wentorf , Rellingen, Rümpel, Lübeck und jetzt auch Kiel: In immer mehr Pflegeheimen und Einrichtungen des betreuten Wohnens in Schleswig-Holstein kommt es zu Infektionen durch das Corona-Virus. Deutschlandweit ist es inzwischen in über 320 Heimen aufgetreten, mehrere hundert Covid-19-Infizierte sind gestorben. Im Kieler Propst-Kraft-Haus gab es binnen einer Woche drei Todesfälle.

Die meisten vom Virus heimgesuchten Einrichtungen befinden sich in Bayern. Damit liegt der Freistaat mit knapp 200 betroffenen Heimen deutlich vor Nordrhein-Westfalen mit über 110 Häusern. In Hamburg sind 28 der etwa 150 Alten- und Pflegeeinrichtungen betroffen, 234 Bewohner sind erkrankt, zusätzlich auch noch Pflegekräfte. In mehreren Heimen hat es bereits Todesfälle gegeben.

Wissenschaftliche Studien aus fünf Ländern zeigen eine enorm hohe Letalität in Betreuungseinrichtungen für Alte und Pflegebedürftige. So lebten in Belgien von den 3346 bis zum 11. April Verstorbenen knapp 42 Prozent in einer Betreuungseinrichtung, in Italien 53 und in Spanien 57 Prozent. Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher bezeichnet die Situation in den Heimen als „extrem gefährlich“.

Doch wieso kommt es ausgerechnet dort zu dieser Häufung. Experten nennen meist zwei Gründe: Das Alter der Bewohner und Zusammenleben auf engem Raum.

Zwar wurden Besuche verboten und Veranstaltungen abgesagt, um die über 35 000 Menschen zu schützen, die in Schleswig-Holstein in etwa 700 Pflegeheimen wohnen. Auch hat das Land strenge Quarantäne-Auflagen für die Rückführung von Senioren aus Krankenhäusern in ihre Pflegeheime erlassen. Doch verhindern kann man dadurch offenbar nicht, dass sich Senioren infizieren. Sie gehören zur Risikogruppe, bei der Corona-Infektionen oft schwer verlaufen. 85 Prozent der Bewohner von Pflegeeinrichtungen im Norden sind 75 Jahre oder älter. Bundesweit liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) das Durchschnittsalter der Verstorbenen in Deutschland bei 80 Jahren.

Ein großes Risiko liegt aber auch in der Nähe und dem engen Kontakt der Heimbewohner – zum Beispiel bei gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal. Nicht umsonst wurde zuletzt über hohe Infektionsraten auch auf Kreuzfahrtschiffen und auf dem US-Flugzeugträger berichtet. „Kitas und Schulen sind deshalb als erstes geschlossen worden“, erläutert Fickenscher .

Zudem sind etliche Bewohner von Betreuungseinrichtungen dement und können die Auflagen für die Hygiene und die Abstandsregeln nicht richtig umsetzen. Womöglich spielt auch die hohe Quote des Hilfspersonals, das keine medizinische Fachausbildung in Sachen Hygiene absolviert hat, eine Rolle.

„Alles spricht dafür, dass das Virus von außen eingetragen wird. Zum Beispiel von Besuchern, die jetzt nicht mehr kommen dürfen, und durch das Personal“, erklärt Fickenscher. In Hamburg und in Schleswig-Holstein sollen jetzt zusätzliche Tests beim Pflegepersonal und Fortbildungen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Heime das Virus nicht an die Bewohner weitergeben.