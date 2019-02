Pflege: Kostendruck wächst

Die jüngste Sozialreform sollte für höhere Löhne beim Pflegepersonal sorgen – doch sie trifft Heimbewohner.

von Robin Grützmacher

20. Februar 2019, 20:37 Uhr

Ein Pflegeheimplatz in Deutschland kostet im Monat durchschnittlich 3000 Euro, mit großen regionalen Unterschieden. 1830 Euro müssen die Pflegebedürftigen im Schnitt selbst zahlen – für die Pflege, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, und eine Ausbildungsumlage. Können sie ihren Eigenanteil nicht aufbringen, muss die Sozialhilfe einspringen. Der Anteil derjenigen, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, steigt, weil die Einrichtungen die höheren Personalkosten auf die Bewohner umlegen.

Dahinter steckt ein neues Gesetz – das Pflegestärkungsgesetz III. Dieses regelt, dass Tarifbezahlung für Pflegekräfte künftig nicht mehr mit dem Argument abgelehnt werden darf, unwirtschaftlich zu sein. Mit einem Tariflohn für Altenpfleger soll dem Mangel an Pflegekräften bei gleichzeitig steigendem Bedarf entgegengewirkt werden.

In Schleswig-Holstein lag der durchschnittliche Eigenanteil eines Bewohners für den Pflegeheimplatz nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen Anfang 2019 bei 1750 Euro im Monat und damit unter dem Bundesschnitt. Doch damit ist der Druck auf die Betreiber im Norden besonders groß, die hier deutlich niedrigeren Gehälter weiter zu erhöhen. Damit dürften die Belastungen für die schleswig-holsteinischen Pflegebedürftigen künftig wachsen. Im Bundesdurchschnitt beträgt der Eigenanteil bei einem Pflegeheimplatz rund 1830 Euro, in Nordrhein-Westfalen und im Saarland bereits über 2200 Euro.

„Der Eigenanteil muss in der Höhe begrenzt werden“ meint jetzt die AWO. Ziel müsse es sein, für die Versicherten der Pflegeversicherung einen gesetzlich definierten Höchstbetrag für die Eigenanteile zu erstreiten. Dieser müsse auch über die Dauer der Pflege verlässlich abgesichert sein. Steigende Kosten in der Pflege müssten dann aus Mitteln der Pflegeversicherung getragen werden.

Die AWO will dieser Forderung jetzt durch eine Online-Petition Nachdruck verleihen. Damit diese im Petitionsausschuss des Bundestages behandelt wird, braucht sie bundesweit mindestens 50.000 Unterschriften. „Die gesamte Tendenz ist problematisch“, betonte Rainer Mühe, Gesamtleiter der Flensburger Servicehäuser. Weil das eng nach Tarif bezahlt werde, kommt es zu einer Erhöhung der Preise. Im Gegensatz zu den steigenden Pflegekosten seien die Leistungsbeträge der Pflegekassen jedoch gedeckelt, das sei „ein Fehler im System“, so Mühe.

Den größten Anteil am Anstieg der Eigenanteile haben wachsende Personalkosten. Diese machen gut 80 Prozent der Aufwendungen in einem Pflegeheim aus. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) steigen die Einkommen der Fachkräfte in der Altenpflege derzeit stärker als im Schnitt aller Branchen. Hinzu kommt, dass jedes Bundesland eigene Vorgaben dafür hat, wie viel Personal ein Heim haben muss. Beispielsweise soll eine Vollzeitkraft in Berlin rechnerisch 3,9 Pflegebedürftige mit Pflegegrad zwei versorgen. In Nordrhein-Westfalen muss sich eine solche Pflegekraft um 4,7 Heimbewohner kümmern, in Schleswig-Holstein sogar um 5,4 Bewohner.

> AWO-Onlinepetition: bit.ly/2S68Ifc