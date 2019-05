Pfeife für Pfeife

Orgeln sind gigantische Instrumente. Wie viel Schweiß, Nerven und Arbeitsstunden in ihrer Konstruktion stecken, hat unser Autor bei einer Langzeit-Begleitung eines Bauprojekts in Schleswig-Holstein erfahren.

11. Mai 2019, 16:06 Uhr

Wenn die neue Orgel der St. Johanniskirche in Flensburg morgen erstmals erklingt, dann wird ein Zuhörer ganz besonders nervös sein: Für den Erbauer des Instruments, Roland Monczynski, ist die Einweihung der Orgel gewissermaßen die Feuerprobe. „Wir haben viel gerechnet und geplant. Aber ob alles passt, sehen wir erst am Ende“, sagt der Orgelbaumeister.

Anderthalb Jahre hat der Inhaber der Kieler Orgelwerkstatt Paschen gemeinsam mit seinen vier Mitarbeitern an der neuen Orgel gebaut. Auch wenn es sich um ein relativ kleines Exemplar handelt, sind seine Maße von vier Metern Höhe und gut fünf Tonnen Gewicht mit denen eines Kleinlastwagens vergleichbar. Im Inneren sind – für den Kirchenbesucher größtenteils nicht sichtbar – 1500 Pfeifen, rund 750 Meter feine Holzleisten, vier Blasebälge und mehrere hölzerne Windkanäle und -kammern versteckt. Jedes einzelne Teil wurde in Handarbeit gefertigt.

Die Johanniskirche im Stadtteil Adelby ist eine der ältesten Kirchen in Flensburg. Jedes Jahr finden hier rund 350 Gottesdienste statt, darunter viele Beerdigungen und Hochzeiten. Der Kirchengemeinderat entschloss sich im Jahr 2014, eine neue Orgel bauen zu lassen. „Die alte Orgel hatte keinen guten Klang mehr“, sagt die Vorsitzende des eigens gegründeten Orgelbauvereins, Dagmar Fischer. Sie stammte zwar erst aus dem Jahr 1964. Allerdings wurden minderwertige Materialen verbaut, die den Ansprüchen nicht mehr standhielten. Eine Restaurierung wäre zu teuer gewesen.

Die Verantwortlichen entschieden sich bewusst, rund 400 000 Euro für einen Neubau zu investieren. „Wir haben den Eindruck, dass die Orgel das Instrument ist, das am besten die Gefühle der Menschen begleiten kann“, begründet Fischer. Rund 150 000 Euro warb der Orgelbauverein an Spenden ein und vergab den Auftrag an Firma Paschen.

Für Roland Monczynski ein Glücksfall: „Endlich bauen wir mal wieder eine Orgel für den deutschen Markt“, sagt der 58-Jährige. Der sei in den vergangenen Jahren nicht nur kleiner geworden, sondern auch besonders umkämpft. „Wir arbeiten einfach zu nachhaltig“, sagt er und lacht. Die meisten Neubau-Aufträge erhielt er in den vergangenen Jahren aus Finnland und Japan. Die größten von ihm hergestellten Instrumente stehen im finnischen Pori und im estnischen Tartu.

Die Kieler Firma wurde 1964 von Hinrich Paschen gegründet. 2005 übernahm Monczynski den Betrieb. Wie viele Orgelbauer beherrscht er selbst das Instrument nicht perfekt: „Ich könnte keinen Gottesdienst begleiten. Aber mich fasziniert, wie komplex die ganze Anlage ist.“

In Monczynskis Büro herrscht kreatives Chaos: In einer Ecke steht ein Flügel und an den Wänden hängen mehrere Zeichnungen von Orgeln. Der Duft von Kaffee und Zigaretten liegt in der Luft. Als der Handwerksmeister 2017 den Auftrag aus Flensburg bekommt, setzt er sich als Erstes an den Computer. Mit Hilfe eines speziellen Programms erstellt er eine Art Bauzeichnung der Orgel, in der er jeder Pfeife ihre Maße und ihren genauen Platz zuweist. Dann bestellt er das Material, hauptsächlich Eichen- und Kiefernholz. Tasten und Metallpfeifen lässt Monczynski aus anderen Werkstätten liefern. Holzpfeifen, Gehäuse und technisches Innenleben der Orgel baut er im eigenen Betrieb. Auch wenn dabei manch moderne Maschine zum Einsatz kommt, an der Bauart der Instrumente hat sich seit der Blütezeit des Orgelbaus im 17. Jahrhundert nicht viel verändert.



Im Januar 2018 beginnt Geselle Rainer Malkus damit, die gut 50 Zentimeter langen Pedaltasten herzustellen, mit denen der Organist später einmal die Basspfeifen anspielen wird. Sägen, Fräsen und Werkbänke stehen in der Kieler Werkstatt. „Wir müssen Tischler, Techniker und Schlosser sein“, erklärt Malkus. Die Pedaltasten sägt er aus Eichenbrettern zurecht und setzt sie in einen Holzrahmen ein, der sie am Ende zusammenhält. Erste hölzerne Pfeifen – teils mehrere Meter lang – sind schon zusammengeleimt. Und auch die Wände für das spätere Gehäuse der Orgel sind ausgesägt.

Die Orgelbauer arbeiten sich vom Groben zum Feinen vor. Im April 2018 baut Malkus die sogenannten Manualtrakturen. „Jede Taste ist ein Hebel“, erklärt er. „Drähte, Leisten und Wellen übertragen die Bewegung der Taste auf ein Ventil unter der Pfeife und sorgen dafür, dass Luft durchströmen und ein Ton erklingen kann.“

Malkus nimmt eine hölzerne Leiste, die nicht viel größer als sein Zeigefinger ist. In ein winziges Loch, in dem später ein Draht befestigt werden soll, gibt er einen Tropfen Leim und drückt mit dem Finger ein Stück Filz hinein. So stellt er sicher, dass später beim Bewegen der Leiste kein Klappergeräusch entsteht. „Austuchen“ nennt der Orgelbauer diesen Arbeitsschritt, den er für jeden der insgesamt 56 Töne einmal ausführen muss. Eine Sisyphos-Arbeit: „Jedes Teil muss sehr genau gebaut sein. Sonst besteht am Ende die Gefahr, dass eine Taste klemmt“, so Malkus.

Unterdessen hat die Flensburger Gemeinde das alte Instrument in ihrer Kirche abbauen lassen. Für den Übergang behilft sie sich mit einer kleinen provisorischen Orgel, die im Altarraum errichtet wurde. So haben Monczynski und sein Team in der zweiten Jahreshälfte 2018 Zeit, das Gehäuse für den Neubau auf der Empore aufzustellen. Der Angelner Maler und Designer Uwe Appold bemalt es in einem satten Grün. Mit der leuchtenden Farbe und den geschwungenen Formen ist die Konstruktion ein Hingucker in dem ansonsten barock ausgestatteten Kirchenraum.

Auch das Innenleben der Orgel nimmt langsam Gestalt an. Damit die vielen Hundert Einzelteile am Ende wirklich exakt zusammenpassen, wird die technische Anlage im März 2019 in der Kieler Werkstatt zur Probe aufgebaut. „Es gibt immer wieder einzelne Stellen, an denen etwas nicht passt“, erklärt Orgelbauer Christoph Böhmig. „Hier und da muss noch einmal eine Leiste gekürzt oder ein Loch vergrößert werden.“ Es ist einfacher, solche kleinen Änderungen direkt in der Werkstatt vorzunehmen als später vor Ort in der Kirche.

Stück für Stück wird jedes Teil eingesetzt und verschraubt. Um eine Windlade – einen Kasten, in dem sich später die Luft unter den Pfeifen sammelt – auf das hölzerne Gestell zu heben, müssen vier Männer mit anpacken.



„Das ist wie Legospielen, nur dass wir die Steine selbst gebaut haben.“

Orgelbauer Roland Monczynski

Im Nebenraum ist währenddessen Christoph Saure mit der klanglichen Einstellung der Metallpfeifen beschäftigt. Die Fremdfirma hat sie gewissermaßen im Rohzustand angeliefert. Der Experte für Klang und Intonation macht das Finetuning. Zunächst schneidet er jede Pfeife auf die richtige Länge. Die Klangkörper bestehen aus einer Legierung aus Zinn und Blei, die so weich ist, dass er sie mit einem Messer bearbeiten kann. Je kürzer die Pfeife, desto höher ihr Ton. Mit Dorn und Hämmerchen bearbeitet er den Durchmesser des Lochs im Fuß der Pfeife. Der hat Einfluss auf die Lautstärke.

Schließlich steckt Saure jedes Exemplar auf eine sogenannte Intonierlade, eine Art Mini-Orgel inklusive Blasebalg und Klaviatur, mit der er der Pfeife einen Ton entlocken kann. Er lauscht und ist noch nicht ganz zufrieden. Mit einer Zange rollt er eine kleine Lasche am oberen Ende der Pfeife wie den Deckel einer Sardinenbüchse auf und stellt so die Tonhöhe aufs Hertz genau ein. Eine Arbeit, die ihn mehrere Monate beschäftigt.

Anfang April transportieren die Orgelbauer Pfeifen und Technik im Lkw nach Flensburg. Bis zu zwölf Stunden täglich sind sie in den nächsten Wochen in der Johanniskirche mit der Montage beschäftigt. Das Gotteshaus verwandelt sich in eine Werkstatt: Überall auf der Empore liegen Pfeifen, dazwischen Werkzeug und Sägespäne. Statt der Orgel erklingen zunächst einmal Bohrer und Säge.

Als die technische Anlage inklusive elektrischem Gebläse steht, beginnt Roland Monczynski damit, die ersten Pfeifen in die vorgesehenen Löcher einzusetzen. „Das ist wie Legospielen, nur dass wir die Steine selbst gebaut haben“, beschreibt er. Nachdem sein Mitarbeiter eine mannshohe Basspfeife auf ihren Platz gestellt hat, drückt der Chef eine Taste. Ein dumpfes Summen ertönt. Monczynski rümpft die Nase. „Die Pfeife ist zu lang.“ Die Orgelbauer hieven das Exemplar noch einmal nach draußen. Monczynski sägt einige Zentimeter Holz am oberen Ende ab. Nach einer erneuten Klangprobe ist er schließlich zufrieden.

Der Einweihungstermin am 12. Mai sitzt den Handwerkern im Nacken. Immer wieder müssen sie ihre Arbeit unterbrechen, weil in der Kirche teils mehrmals täglich Beerdigungen stattfinden. Doch am Ende steht das Instrument rechtzeitig.



26 Register hat die neue Orgel. Das sind Pfeifenreihen gleicher Bauart, die der Organist zu- oder abschalten kann. So lassen sich unterschiedliche Klangfarben erzeugen und wie in einem Orchester kombinieren. Der Klang der Flensburger Orgel ist an Instrumente aus dem Spätbarock und der Frühromantik angelehnt. Zwei der Register, die noch verwertbar waren, stammen aus der alten Orgel. Neben zwei mechanischen Manualen, gibt es eine dritte Tastatur, die ausschließlich digital funktioniert. So können zu den Tönen der Pfeifen auch elektronische Klänge beigemischt werden. „Wir kriegen die Leute ja nicht mehr nur mit klassischer Musik von Bach und Buxtehude in die Kirche“, begründet Monczynski diese moderne Besonderheit.

Als der Meister die fertige Orgel anschaut, liegt in seinem Blick auch ein kleines bisschen Wehmut: „Das ist wie bei einem Kind, das erwachsen geworden ist und nun aus dem Haus geht“, sagt er. Seine Anspannung wird erst am Sonntag abfallen, wenn begleitet von Trompeten und Posaunen die ersten Töne der neuen Paschen-Orgel erklingen. Monczynski wird dann ganz genau hinhören: „Angst vor fremder Kritik habe ich nicht. Aber ich bin selbst mein größter Kritiker.“

In den nächsten Monaten wird sich der Orgelbauer zunächst mit kleineren Wartungs- und Reparaturarbeiten beschäftigen. Für Ende des Jahres hat er Aussicht auf zwei Neubau-Aufträge: einen aus Schweden und einen erneut aus Schleswig-Holstein. Für die Kirche in Flensburg-Adelby wird er wohl in seinem Leben keine neue Orgel mehr bauen: Bei guter Pflege soll das Instrument mehrere Hundert Jahre halten. ●



Die Orgelweihe mit Bischof Gothart Magaard beginnt morgen um 10 Uhr. An den folgenden Tagen finden im Rahmen einer Orgelfestwoche mehrere Konzerte und Vorträge statt. Weitere Informationen unter https://bit.ly/2Vbaimc