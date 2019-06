Pendler sauer – Marschbahn unpünktlich, aber keine Strafzahlung

von kms

05. Juni 2019, 21:40 Uhr

Sylt / Kiel | Achim Bonnichsen ist genervt. Wenn sich der Sprecher der Pendlerinitiative die jüngsten Daten über Verspätungen und Zugausfälle auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt und vor allem zwischen Niebüll und Westerland ansieht, fällt ihm nur eins ein: „Ich hätte mir eine deutliche Strafzahlung der Bahn gewünscht.“

Nur: Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) wird wie in den vergangenen Monaten darauf verzichten: „Wir haben eine spezielle Situation, weil wir auch im Mai erhebliche Bautätigkeiten hatten. Dass sich das auf den Fahrplan auswirkt, war zu erwarten.“ Buchholz meint, dass rund 50 Prozent der verzeichneten Verspätungen auf Baustellen zurückzuführen sind. „Deswegen halte ich es für unangemessen der Deutschen Bahn Regio eine Strafzahlung aufzuerlegen.“

Die Pünktlichkeitswerte lagen im Mai bei 75,9 Prozent zwischen Niebüll und Westerland. Vertraglich zugesichert hat die Bahn 93 Prozent. Buchholz hatte im vergangenen Jahr zehnmal hintereinander Strafen von jeweils bis zu einer halben Million Euro wegen Unpünktlichkeit und Zugausfällen verhängt. Auch wenn die Pendler etwas anderes erwartet hätten, sei eine Strafe jetzt in der Abwägung nicht angemessen, weil die Bahn sonst für etwas bestraft werde, „was wir selbst wollen“, so der Minister.

Bonnichsen sieht das ganz anders. „Auch ein Baustellenfahrplan wird doch nicht gewürfelt – und muss eingehalten werden.“ Es sei „Augenwischerei“, dass die Bahn besser geworden sei. „Noch immer haben wir Probleme mit Loks, Türen, Kapazitäten und Informationen der Bahn“, klagt Bonnichsen. „Herr Buchholz hätte da mal nachtreten sollen, damit sich die Bahn wieder mehr anstrengt.“

Der Minister hat allerdings auch eine gute Nachricht für die Pendler. „Der Bundesverkehrsminister hat die Planungsaufträge an die Deutsche Bahn für den Ausbau der Strecke Niebüll-Klanxbüll erteilt – jetzt gibt es kein Zurück mehr.“ Nun könne die Bahn den zweigleisigen Ausbau der Strecke angehen – ebenso wie den Bau des vierten Bahnsteigs in Elmshorn, wo es ebenfalls einen Auftrag gebe. Der Ausbau der Stecke Wilster-Brunsbüttel liegt hingegen auf Eis. Buchholz: „Das war allerdings auch nicht zu erwarten, dass wir an allen Stellen Planungsaufträge bekommen.“