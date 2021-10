Fussball-Verbandsliga : Patrick Nielsen gelingt ein Hattrick

Fußball-Verbandsliga: Schleswig IF springt nach 4:0-Sieg in Fockbek auf Rang zwei

von Holger Petersen

10. Oktober 2021, 19:58 Uhr

FOCKBEK | Mit einem klaren 4:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC Fockbek hat sich Schleswig IF nach drei sieglosen Begegnungen in der Spitzengruppe der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost zurückgemeldet und ist auf Tabellenrang zwei vorgerückt.

SIF-Coach Finn Petersen war zur Pause mit dem Auftritt seiner Mannschaft noch nicht zufrieden und baute sein Team etwas um. Bis dahin war trotz Schleswiger Überlegenheit gegen den tiefstehenden Gegner nur eine 1:0-Führung herausgesprungen. Den Treffer erzielte Erik Wegner bereits nach neun Minuten. Trotz des frühzeitigen Vorsprungs fand SIF nur schwer ins Spiel und agierte ziemlich ideenlos.

Gleich nach dem Seitenwechsel markierte Patrick Nielsen (47.) das 2:0 – und von da an lief es bei den Gästen. Obwohl die Platzherren weiterhin tief in der Defensive standen, erspielte sich SIF viele gute Tormöglichkeiten nach gelungenen Kombinationen. Patrick Nielsen nutzte von diesen noch zwei und machte somit den Hattrick perfekt. In der 67. Minute gelang ihm der dritte SIF-Treffer, sieben Minuten später war das 4:0 fällig.

Die Gäste aus Schleswig blieben am Drücker und hätten gegen die nun immer stärker nachlassenden Gastgeber noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Es blieb aber beim ungefährdeten 4:0.FC Fockbek: Thielsen - Petersen, Scheck, Schütt, Troyke - Horst, Sievers, Frahm (46. Daschyan), Tropper - Rosacker (46. Neas), Schulz

Schleswig IF: Koch - Reimann, Rades, Hagge, Rusch - E. Wegner, Rieck (46. Jebali), C. Nielsen (78. Neumann), Markhoff (46. Bieck) - Naeve (56. Hammerich), P. Nielsen

Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Erik Wegner (9.), 0:2, 0:3, 0:4 Patrick Nielsen (47., 67., 74.)