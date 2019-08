Parteistreit: AfD-Chefin gießt Öl ins Feuer

Von Sayn-Wittgenstein provoziert Spitze der Bundespartei

von Dieter Schulz

04. August 2019, 18:52 Uhr

Kiel | Im Streit um den vom AfD-Bundesvorstand gegen sie angestrebten Parteiausschluss hat die Landeschefin der Nord-AfD erneut Öl ins Feuer gegossen. Doris von Sayn-Wittgenstein (Foto) hatte auf Einladung des AfD-Kreisverbandes Hochsauerland am 3. Mai im nordrhein-westfälischen Arnsberg zum Thema „Wie frei ist die Meinungsfreiheit?“ gesprochen. Teile der Rede sind erst jetzt durch einen auf Youtube aufrufbaren Mitschnitt bekannt geworden. Wörtlich sagte Sayn-Wittgenstein: „Ganz gefährlich wird es dann natürlich, wenn der Verfassungsschutz Leute angreift, die dem sogenannten Geschichtsrevisionismus anhängen, die also der Meinung sind, dass sie vom Dogma der deutschen Kriegsschuld und den Vorgängen vor dem Zweiten Weltkrieg Abschied nehmen wollen und vielleicht eine gewisse Rehabilitierung der Deutschen in der Geschichte erzielen wollen.“

Die Nähe der 64-Jährigen zu geschichtsrevisionistischen Thesen ist nicht neu. So war von Sayn Wittgenstein am 4. Dezember des vergangenen Jahres von der AfD- Landtagsfraktion wegen ihrer Nähe zum als rechtsextremistisch eingestuften „Verein Gedächtnisstätte“ aus der Fraktion ausgeschlossen worden, anschließend hatte der Bundesvorstand der 64-Jährige die Ausübung aller Parteiämter untersagt und ein Ausschlussverfahren eingeleitet. Gegen beides geht von Sayn-Wittgenstein juristisch vor. Zudem hatte sie im Januar bei der Staatsanwaltschaft Berlin Strafanzeige wegen Nötigung und Verleumdung gegen neun Mitglieder des AfD-Bundesvorstandes erstattet, darunter ist auch Bundessprecher Jörg Meuthen.

Am 28. August entscheidet das Landesverfassungsgericht über ihre Klage gegen den Ausschluss aus der AfD-Landtagsfraktion. Bereits Mitte August will das Bundesschiedsgericht der AfD über das Parteiausschlussverfahren des Bundesvorstandes befinden.

Die Personalie von Sayn-Wittgenstein steht beispielhaft für die Probleme der AfD vor allen in den westlichen Bundesländern, wo in den Landesverbänden ein heftiger Machtkampf mit den Vertretern des als nationalkonservativ bezeichneten „Flügel“ tobt. AfD-Bundesvize Kay Gottschalk gab den Wortführern des „Flügels“ eine Mitschuld an den Konflikten in vielen Landesverbänden. „Führung heißt, auch die unangenehmen Dinge zu tun, und wenn die Führungsfiguren des Flügels dazu nicht bereit sind, dann gibt es ein Problem“, sagte er und verwies auch auf Schleswig-Holstein. Mit Blick auf die Wiederwahl von Sayn-Wittgenstein trotz eines laufenden Ausschlussverfahrens erklärte Gottschalk, dort „hätte eine klare Distanzierung der Flügel-Spitze von dieser Frau gutgetan.“

Von Sayn-Wittgenstein sieht in den Vorwürfen eine „erneute Hetze“ gegen sich. „Solche Leute sind es, die unsere Werte verraten. Wer Gedankenpolizei und Stasi-Gestapo-Methoden verteidigt, macht sich verdächtig. Ich weiß die denkenden Mitglieder meiner Partei auf meiner Seite”, schreibt sie auf ihrer Facebookseite.