Avatar_shz von shz.de

12. Mai 2020, 15:21 Uhr

Als das Virus kam, war die Republik im Erfurt-Schock: Der Einbruch der politischen Mitte und der Triumph der AfD hätten Deutschland in einer Art Notstandszeit gestürzt, so die Diagnose. Jetzt hat sich der Rechtspopulismus als „Luxusphänomen“ erwiesen, meint Parteienforscher Albrecht von Lucke von den „Blättern für deutsche und internationale Politik“. In der Krise sammeln sich die Menschen hinter der Union und Kanzlerin Merkel, die „von Mutti zur Mutter der Nation“ geworden sei.

Das Blatt kann sich schon bald wieder wenden: Im Lockdown hat sich ein neuer Populismus formiert, der „Widerstand 2020“ schart die Corona-Leugner hinter sich. Rechtsgelagert, völkisch grundiert, voller Ressentiments gegen die Volksparteien. Die AfD sucht Anschluss. „Es ist durchaus denkbar, dass die AfD doch noch der eigentliche Gewinner der Geschichte sein wird“, so Lucke.

Gewählt wird in anderthalb Jahren. Die SPD will sich als Anwalt des kleinen Mannes und der „Systemrelevanten“ empfehlen. Aber die neue Führungsspitze ist ein Ausfall, und Fraktionschef Rolf Mützenich hat sein Prestige gerade verspielt. Alles läuft auf einen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hinaus, der den katastrophalen Zustand der Partei indes kaum wettmachen kann. Die 20-Prozent-Marke bleibt außer Sicht.

Dass die Grünen in der Krise Kanzlertauglichkeit beweisen, sehen gerade die wenigsten. Die Pandemie hat akute Gegenwartsprobleme geschaffen. Aber wenn die Ökopartei die Bürger überzeugen kann, dass die Klimafrage Teil der Krisenbewältigung sein muss und es kein Zurück in die alte Normalität geben darf, wird sie von der erstarkten Union Wähler zurückgewinnen. Corona stärkt dann die Perspektive für Schwarz-Grün.

Bedingung wäre, dass das neue Vertrauen in die Demokratie nicht wieder zerbröselt und die Wirtschaft nicht weiter abstürzt. Andernfalls könnte es auch „zu einer fast reaktionären, schwarz-liberalen Regierung ohne ökologische Zukunftstauglichkeit kommen“, prognostiziert von Lucke.