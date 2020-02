Panikstimmung beim Favoriten

Für Ex-Vizepräsident Joe Biden geht es heute bei den Vorwahlen der US-Demokraten in New Hampshire bereits ums nackte Überleben

10. Februar 2020, 16:45 Uhr

Manchester | Es war eine Frage, die US-Präsidentschaftskandidaten nur ungern hören. Welche Chancen er sich denn bei der Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire ausrechne, nachdem er doch zum Auftakt in Iowa so schlecht abgeschnitten habe und nur Vierter geworden sei, wollte eine 21-jährige Studentin von Joe Biden wissen. Die Antwort des Demokraten bei einer Kundgebung in der Stadt Hampton schockierte die Anwesenden und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Biden, acht Jahre lang Vizepräsident unter Barack Obama, bezeichnete die junge Frau als „Lügnerin mit einem Hunde-Gesicht“. Seine Mitarbeiter versuchten den Schaden zu begrenzen. Der Kandidat habe doch nur im Scherz ein Zitat des Schauspielers John Wayne gebraucht.

Doch der verbale Fehltritt steht auch für Bidens Bewerbung um das Präsidentenamt, die nach Ansicht vieler Beobachter auf der Intensivstation liegt und deren Überleben nicht garantiert ist. So räumte Biden, ein Politiker der Mitte mit jahrzehntelanger Erfahrung, bei der jüngsten TV-Debatte der demokratischen Kandidaten ein, dass er bei der heute in New Hampshire stattfindenden Vorwahlrunde wohl wieder schlecht abschneiden werde.

Einen solchen Zweckpessimismus hatte die Öffentlichkeit seit Langem nicht mehr gesehen. Doch die Umfragen zeichnen ein düsteres Bild für den 77-Jährigen, der rund zehn Prozentpunkte hinter Pete Buttigieg, dem 38 Jahre alten homosexuellen Ex-Bürgermeister aus Indiana und der Überraschung von Iowa, zurückliegt. Auch Bernie Sanders und Elizabeth Warren vom linksprogressiven Flügel der Partei dürften heute wieder vor Biden enden.

Der setzt derzeit voll auf Angriff – vor allem gegen Buttigieg. Dieser sei „kein Barack Obama“, lästerte Biden, und habe weder Visionen noch Erfahrung. Biden erwähnte nicht, dass sich Buttigieg niemals mit Obama gleichgesetzt hatte. Solche Fakten zählen nicht in einem Wahlkampf, in dem die Nerven blank liegen. Und in dem die US-Medien kräftig Untergangsszenarien für den ehemaligen Favoriten beschreiben, der im Sommer 2019 noch als klarer „Frontrunner“ der Demokraten eingestuft worden war.

Das „Wall Street Journal“ kommentierte, er sei der „Kollateralschaden der Impeachment-Rakete“ geworden, die Nancy Pelosi gegen Donald Trump abgefeuert habe. In der Tat verging kein Tag während des Amtsenthebungsverfahren, an dem die Republikaner nicht Joe Biden und seinen Sohn Hunter thematisierten, der von einer ukrainischen Energiefirma einen lukrativen Job bekommen hatte, während sein Vater im Auftrag Obamas die Kontakte zu Kiew aufrechterhielt. Die Rechnung des Trump-Lagers, Biden maximal zu beschädigen, scheint aufzugehen.

Ob dieser politisch überleben kann, wird sich spätestens in South Carolina am 29. Februar zeigen. Siegt Biden bei der Vorwahl dort nicht deutlich, steigen die Chancen nicht nur für Buttigieg und Sanders, sondern auch für den im Hintergrund lauernden New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg. Der hat – während Biden das Jahr mit neun Millionen Dollar Spenden begann – bereits 300 Millionen Dollar aus eigener Tasche in den Wahlkampf in jene Staaten gepumpt, in denen im März gewählt wird. Und fährt der Ex-Vizepräsident nur Niederlagen ein, werden sich seine Unterstützer bald neu orientieren.