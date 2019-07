OutdoorDie Förde unter Dampf

von

10. Juli 2019, 11:44 Uhr

FLENSBURG | Wer sich in den kommenden drei Tagen über die grauen Wolken am Himmel über der Förde wundert: Vielleicht sind es nur die Dampfschiffe und anderen dampfbetriebenen Fuhrwerke, die zum Dampf Rundum in die Fördestadt gereist sind. Gastgeberin Alex, der Flensburger Salondampfer begrüßt die Gäste zu diesem europaweit größten Dampfertreffen mit lautem Tuten.



12.-14. Juli, Fördespitze,

Flensburg

www.dampfrundum.de