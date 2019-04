Ostern macht reich

Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, über das durch Ostern Neue

von Martin Jahr

19. April 2019, 16:28 Uhr

Reich bestückte Gabentische wie an den Weihnachtstagen findet man zu Ostern wohl eher selten. Bei uns zu Hause gibt es als Ostergeschenk vor allem Schokoladeneier. Einige davon verstecken wir immer noch, wenn auch mittlerweile ohne kleine Kinder, irgendwo in unserer Wohnung. Wer sie frühzeitig findet, hat Glück. Oder bekommt, später im Jahr und bei höheren Temperaturen, schokoladige Finger.

Die eher kleinen Ostergeschenke könnten übersehen lassen, dass es an Ostern um ein ungemein großes Geschenk geht. Allerdings eines, das mit Händen nicht zu greifen ist. Das große Geschenk zu Ostern ist die radikal neue, von Grund auf gute Nachricht: „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“



Die Liebe Gottes als letztes Wort





So neu und anders ist diese Nachricht, dass es schwer fallen mag, ihr Glauben zu schenken. Geht es doch darum, dass in unserem Leben nicht mehr Leid, Schmerz und Tod das letzte Wort haben, sondern die alles verwandelnde Liebe Gottes. Dass diese Liebe alles vollkommen neu macht und dabei selbst die Grenze des Todes überwindet – das feiern Christen an Ostern. Dass all das bereits wahr und sichtbar geworden ist: in Jesus Christus. Christen feiern an Ostern, dass Jesus Christus, am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt, nicht im Tod geblieben ist. Dass das nicht nur für ihn, sondern für alle Menschen gelten soll. Nicht nur er, sondern alle, wirklich alle, die Glücklichen und Traurigen, die Leidenden und Fröhlichen, die Erfolgreichen und Gescheiterten, sollen die Kraft der Liebe Gottes erfahren. Einer Liebe, die verwandelt: Tod in neues Leben, Schuld in Vergebung, Leid und Schmerz in neue Anfänge.

Mit Ostern ist eine neue Kraft in der Welt. Sie bringt bisherige Kräfte- und Machtverhältnisse ins Wanken. Der Tod und die, die ihn als Angst- und Druckmittel einsetzen, sind nicht mehr entscheidend. Entscheidend ist die unbeirrbare Liebe Gottes. Sie verwandelt Tod in Leben – ganz am Ende des Lebens. Und mitten im Leben. Gegen allen Augenschein und angeblich nicht zu ändernde Fakten setzen Christenmenschen auf diese Liebe. Sie lässt uns singen und beten, Sterbende trösten und Kranken zur Seite stehen. Sie lässt uns für Frieden und Gerechtigkeit eintreten, Flüchtlinge willkommen heißen und was immer noch zu tun ist, um einander etwas von der Liebe zu zeigen, mit der Gott uns Menschen liebt.

Die Osterbotschaft ist deshalb eine einzigartige Hoffnungsbotschaft. Nicht mehr die angeblich normative Kraft des Faktischen muss der Maßstab unseres Lebens sein. Sondern umgekehrt: Das, was möglich sein könnte, wenn wir uns an Gottes Liebe zu uns Menschen orientieren und ihr entsprechend leben – das wird zum Maßstab des Wirklichen. Es könnte also ganz anders zugehen unter uns: Barmherziger, gerechter, friedlicher. Und auch wir selbst könnten ganz anders sein: zugewandter, liebevoller, mitmenschlicher.

Ostern macht deshalb reich. Nicht reich an Geschenken, sondern reich an Hoffnung, reich an Möglichkeiten. Und wer reich an Hoffnung und Möglichkeiten ist, gewinnt neue Spielräume zum Handeln. Spielräume, die wir in den Herausforderungen unserer Zeit so dringend benötigen. Ostern macht reich und unendlich frei: frei für Barmherzigkeit. Frei für das wahre Leben, orientiert an Gottes Liebe. Heute und in Ewigkeit. Darum: Frohe und gesegnete Ostern!



Kristina Kühnbaum-Schmidt ist Landesbischöfin der Nordkriche und damit kirchliches Oberhaupt der evangelischen Christen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern.