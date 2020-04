„Ostern ermutigt uns, zusammenzustehen“

Avatar_shz von lie

10. April 2020, 18:00 Uhr

So ein Osterfest hat der Schleswiger Bischof Gothart Magaard auch noch nie erlebt. Die Kirchen sind zu, Gottesdienste nur vor dem heimischen Computer oder Fernseher möglich. Benjamin Lassiwe hat mit dem Bischof gesprochen.



Bischof Magaard, was bedeutet Ihnen in diesem Jahr das Osterfest?

Wir feiern in diesem Jahr ein Osterfest, das sicher ganz anders sein wird als wir es gewohnt sind. Wir können uns nicht zu Gottesdiensten oder zur Kirchenmusik versammeln und im größeren Kreis feiern. Aber es ist zugleich ein Ostern, das einen ganz anderen Tiefgang dadurch erhält, dass das Leid und die Not vieler Menschen nicht ausgeklammert werden. Ich denke, dass viele Menschen die Erfahrung machen, dass das Leben brüchig ist, dass es viele Fragen gibt nach dem, was tröstet und uns hoffen lässt, und dass die Menschen das Osterfest intensiver erleben werden.



Was konkret bedeutet die Osterbotschaft heute?

Am Dom zu Schleswig steht seit einigen Tagen auf einem großen Banner: „getrost und unverzagt“. Ostern ist ein widerständiges Fest, ein trotziges Fest, das sagt: Wir setzen unsere Hoffnung darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir vertrauen auf den auferstandenen Christus. Wir stärken Gemeinschaft und Aufmerksamkeit füreinander. Und machen uns auf die Suche danach, wo Christus uns heute begegnet. Zum Beispiel dort, wo Menschen von der Krise betroffen sind oder unter der Isolierung leiden. Und bei denen, die sich engagieren und Wege durch diese Krise hindurch finden. Die Auferstehung stärkt das Grundvertrauen, dass das Leben und die Gemeinschaft stärker sind als alles, was bedrohlich ist.



Wo sieht man das konkret in den Gemeinden?

Es gibt österliche Aufmerksamkeit in den Nachbarschaften. Viele suchen das Gespräch miteinander. Es wird viel mehr telefoniert und Kontakt gehalten. Die Menschen ringsum überlegen: Wer könnte jetzt alleine sein, um wen müssen wir uns kümmern? Gemeinden kommunizieren mit viel Kreativität die Osterbotschaft über das Internet. Es gibt einen virtuellen Osterchor, den die Nordkirche organisiert. Ich habe von meiner Gemeinde, in der ich hier wohne, einen Ostergruß als Brief bekommen. Bunt bemalte Steine werden zu Ostern als Hoffnungszeichen im öffentlichen Raum verteilt. Und Menschen, die sie finden, können unter dem Hashtag #Ostersteine miteinander in Kontakt treten. Das sind kleine Beispiele für all das, was die Gemeinden zu Ostern machen, gerade in diesem Jahr.



Aber erreicht so etwas auch Menschen, die von Corona selbst betroffen sind?

Hier spielt auch die Seelsorge eine große Rolle. Vor Ort kümmern wir uns um die, die verunsichert sind, die Ängste haben. Es gibt auch die Telefonseelsorge und Sorgentelefone, bei denen Gesprächspartner jederzeit erreichbar sind. Die Krankenhausseelsorge spielt ebenfalls eine große Rolle. Soweit es irgendwie möglich ist, versuchen wir, den Kontakt in Pflegeheimen und in Kliniken nicht abbrechen zu lassen. Seelsorgerinnen und Seelsorger versuchen auf verschiedensten Wegen, Gesprächsmöglichkeiten herzustellen. Wer jetzt erkrankt ist, erlebt Ostern natürlich noch mal anders. Dabei versuchen wir die Menschen zu begleiten, auch wenn das unter den aktuellen Bedingungen natürlich schwer ist.



Was fehlt Ihnen selbst an diesem Osterfest am meisten?

Mit fehlen die Gottesdienste, aber auch das Singen in der großen Gemeinschaft. Was mir ebenfalls fehlt ist das Symbolische: Das Licht, das leuchtet, wenn in die dunkle Kirche die Osterkerze mit dem Ruf „Christus ist das Licht“ hineingetragen wird. Oder wenn die Sonne aufgeht und am Morgen Gottesdienste auf den Friedhöfen gefeiert werden. Umso wichtiger ist es, zuhause das Osterfest vorzubereiten. Mit meiner Familie werde ich nur im kleinsten Kreis zusammen sein, mit unseren Kindern sind wir zu einer Videokonferenz verabredet. Beim Osterläuten um 12 Uhr werden wir uns verbunden wissen. So ist es möglich, auch im kleinsten Kreis Ostern zu feiern. Jeder kann die biblischen Texte lesen, jeder kann ein Vaterunser beten.



Was raten Sie den Menschen, die Ostern zu Hause feiern wollen?

Ich denke, dass wir in unseren Häusern und Wohnungen das Fest vorbereiten können so wie in jedem Jahr. Und dann gibt es jede Menge schöner Angebote, in Papierform ebenso wie digital. Das ist wirklich beeindruckend. Ich bekomme von vielen Gemeinden Hinweise auf ihre Andachten im Internet. Da braucht man nur die Augen zu öffnen und ein wenig zu suchen. Und man sollte sich überraschen lassen, was alles angeboten wird. In Teilen von Holstein wird morgen ein Flugzeug mit einem Osterbanner am Himmel zu sehen sein. Und natürlich gehört der Osterspaziergang dazu. Den kann man ja alleine oder zu zweit machen.



Menschen, die zum Beispiel im Tourismus arbeiten, leben jetzt in Existenzangst...

Das ist für alle gastgebenden Betriebe sehr bitter. Ostern ist in Schleswig-Holstein eine Art Hauptsaison für den Tourismus. Und andere Wirtschaftsbereiche sind ähnlich betroffen. Viele der Betroffenen sehen mit Sorge auf die kommenden Wochen und hoffen, dass die Einschränkungen abgebaut werden und man im Laufe des Jahres manches wieder ausgleichen kann. Aber Menschen, die jetzt betroffen sind, brauchen Unterstützung, Gemeinschaft und Gespräch. Und das geschieht auch durch Pastorinnen und Pastoren vor Ort.



Aber was können Sie diesen Menschen an Ostern mitgeben?

Auch da gilt: Ostern ermutigt uns, zusammenzustehen, füreinander einzutreten und aufmerksam zu sein. Es gilt, dass wir uns in dieser schweren Zeit gegenseitig unterstützen. und Menschen durch die Krise hindurch begleiten. Genau das feiern wir zu Ostern: Das Leben ist stärker als alles, was bedrohlich ist.