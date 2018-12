Opulentes Werk nach der Fastenzeit

Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Klosterkirche / Alle Kantaten an zwei Tagen

von Klaus Plath

22. Dezember 2018, 16:05 Uhr

In der Klosterkirche Uetersen wird am Sonntag, 30. Dezember (Kantaten I bis III), und am Sonntag, 6. Januar (Kantaten IV - bis VI), das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Karten gibt es in der Buchhandlung Lavorenz in der Fußgängerzone zum Preis von 25 und 15 Euro (je Konzert). Restkarten werden an der Nachmittagskassse verkauft. Es gibt nummerierte Plätze.

In einer Welt mit zunehmend säkularer Grundtendenz ist der Charakter des Fastens breiten Bevölkerungskreisen lediglich über den Wellnessaspekt vermittelbar. Dass Christen früher nicht nur vor Ostern, sondern auch im Advent gefastet hatben (Philippus-Fastenzeit), ist angesichts der Verführungskünste des Handels (Weihnachtspätzchen schon ab September) in Vergessenheit geraten. Zurzeit von Thomaskantor Bach (1685 − 1750) war das noch anders. Daher ist es auch zu verstehen, dass Bach sein opulentes Weihnachtsoratorium für die Zeit nach dem Advent geschrieben hat. Und die Weihnachtszeit beginnt mit dem 1. Weihnachtstag, dem 25. Dezember. Die sechs Kantaten wurden von Bach somit für die damals drei Weihnachtsfeiertage, Neujahr, den ersten Sonntag nach Neujahr und den Epiphaniastag geschrieben. Unerhört wäre es gewesen, das etwa dreistündige Werk mit voller Orchesterbesetzung, insbesondere Pauken und Trompeten, während der Adventszeit aufzuführen.



Aufführung innerhalb der Weihnachtszeit





Die evangelisch-lutherische Kantorei Uetersen - Am Kloster unter der Leitung von Kantor Eberhard Kneifel fügt sich daher diesem Verständnis und führt Bachs Oratorium an zwei Tagen innerhalb der Weihnachtszeit auf: die Kantaten I bis III am Sonntag, 30. Dezember, 17 Uhr, und die Kantaten IV bis VI am Sonntag, 6. Januar, ebenfalls von 17 Uhr an. Unterstützt wird der Chor von dem in Uetersen bestens bekannten Barockorchester Elbipolis aus Hamburg. Solistisch wirken Katherina Müller (Sopran), Tina Zahn (Alt), Jannes Mönninghoff (Tenor) und Konstantin Heitel (Bass) mit.

>Zur Kantate I: Mit ihr stellt der Komponist die Geburt Jesu dar. Bach eröffnet das Oratorium mit einem groß angelegten Eingangschor. Das „Jauchzet, frohlocket“ bezieht die Gemeinde thematisch unmittelbar ein.

> Zur Kantate II: Dieser Teil handelt von der Nachricht der Geburt Jesu an die Hirten. Mit der Oboe d’amore und der Oboe da caccia erklingen in dieser Kantate zwei Instrumente, die mutmaßlich auf Bachs Betreiben hin entwickelt und gebaut worden sind.

> Zur Kantate III: Diese Kantate beschließt die Weihnachtsgeschichte mit der Anbetung des Heilands durch die Hirten. Insofern macht es Sinn, die ersten drei Kantaten als Konzert geschlossen aufzuführen.

> Zur Kantate IV: Verbunden mit der Beschneidung wird hier die Namensgebung besungen. Zuversicht entsteht, gepaart mit dem Wunsch, gemeinsam mit Jesus Christus leben zu wollen.

> Zur Kantate V: In dieser Kantate beschreibt Bach den Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland. Zum Ausdruck gebracht wird auch die Sehnsucht der Menschen nach dem Erscheinen Gottes.

>Zur Kantate VI: Der das Weihnachtsoratorium beschließende Teil knüpft kompositorisch an die ersten drei Teile an und bildet so eine Klammer um das Chor- und Orchesterwerk.

Die Ausführenden freuen sich auf zwei gut besuchte Konzerte und auf passendes, weihnachtliches Wetter.