Opposition regt regelmäßige Corona-Tests für Erzieher an

Avatar_shz von pni

27. Mai 2020, 20:05 Uhr

Kiel | Lob kam gestern sogar aus der Opposition: Die SPD begrüßte die Öffnung von Kitas und Schulen, warnte aber auch, dass die Corona-Pandemie jederzeit zurückkommen könne. Angesichts der Überlastung von Müttern und Vätern durch Home-Office und Homeschooling sei die „Situation für viele Eltern längst nicht mehr tragbar“, sagte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli. Trotzdem müsse weiterhin die Gesundheit von Kindern und Personal im Fokus stehen. Eine Möglichkeit könnte die regelmäßige Testung der Erzieher sein, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

In diesem Zusammenhang wies Bildungsministerin Karin Prien darauf hin, dass Kinder vom Unterricht abgemeldet werden können, wenn diese oder ihre Eltern zu Risikogruppen gehörten. Und auch wenn diese Gründe nicht vorlägen, könnten verunsicherte Eltern bis zu den Sommerferien ihre Kinder zu Hause behalten. Der Regelbetrieb an allen Schulen soll mit dem neuen Schuljahr am 10. August starten.

Die Auslastung der Kitas kann laut Gesundheitsminister Heiner Garg von zuletzt etwa 30 Prozent auf rund 75 Prozent steigen. Frühere Planungen sahen in einer jetzt übersprungenen Zwischenphase eine Erhöhung der Kita-Betreuung von 30 Prozent lediglich auf etwa 55 Prozent vor. Vorgesehen ist in der neuen Phase die Vollzeitbetreuung aller Vorschulkinder und aller Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf und/oder Sprachförderbedarf. Die Detailsteuerung regeln die Einrichtungen.

Am 8. Juni dürfen auch die Jugendherbergen wieder den Regelbetrieb aufnehmen, betonte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Die Landesregierung arbeite an einem Konzept, wie dieses unter den notwendigen Hygieneanforderungen umgesetzt werden kann. Dazu gehörten auch entsprechende Hygienekonzepte für Ferienfreizeiten Auch wenn sich die Ausbreitung des Coronavirus in Schleswig-Holstein glücklicherweise erheblich verlangsamt habe, werde die Lage weiterhin sehr genau beobachtet und analysiert.