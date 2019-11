Opposition fordert mehr Politik-Unterricht

von Kay Müller

09. November 2019, 15:15 Uhr

Kiel | SSW und SPD im Landtag wollen mehr Stunden für den Wirtschaft/Politik-Unterricht (Wipo) an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Sie fordern, dass Schüler in der Mittelstufe verpflichtend unterrichtet werden – mindestens in drei Jahren zwei Stunden in der Woche. Die Grünen gehen sogar noch weiter und haben auf ihrem Parteitag verpflichtenden Wipo-Unterricht ab Klasse 7 gefordert, auch der Landesausschuss der FDP wird über so einen Antrag entscheiden. „Wipo ist die Grundlage für demokratisches Handeln“, begründet Jette Waldinger-Thiering (SSW) ihren Antrag.

Bildungsministerin Karin Prien hält nichts davon. „In unseren Schulen steht nicht überall Wipo drauf, wo aber in Wirklichkeit Wipo drin ist“, meint die CDU-Politikerin. „Wir müssen anscheinend transparenter machen, wo in Schule die politische Bildung stattfindet.“ Denn das sei ein Querschnittsthema, das in allen Fächern eine Rolle spiele. Zu den vielen Forderungen nach mehr Wipo-Unterricht müsse man sich ehrlich machen. „Wir sprechen von mehr Matheunterricht, mehr Naturwissenschaften, wünschen uns mehr Informatik und zusätzliche Stunden für Kunst, Musik und eine dritte Fremdsprache. All das mag im Einzelnen natürlich wünschenswert sein, aber ist in Summe für Schüler nicht leistbar.“

Der CDU-Bildungspolitiker Tobias von der Heide ist für „mehr politische Bildung, allerdings nicht automatisch für mehr Wipo“. So sei etwa Klimaschutz eher Thema für den Geografie-Unterricht.

Prien sieht das Land „gut aufgestellt in der politischen Bildung“ und verweist auf ein Länderranking der Politischen Bildung 2018 der Uni Bielefeld, wonach der Norden auf dem ersten Platz steht. Laut dem Landesbeauftragten für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, gibt es aber einen Rechenfehler, den neue Zahlen aus dem Ministerium belegten. „Das Ranking der Uni Bielefeld ist offensichtlich von viel zu hohen Zahlen ausgegangen. Wenn durchschnittlich nur 2,7 Stunden Wipo in der gesamten Sekundarstufe I der Gymnasien erteilt werden, entspricht das einem Anteil von nur 1,53 Prozent der gesamten Unterrichtszeit. Damit liegt Schleswig-Holstein auf dem drittletzten Platz im Bundesvergleich.“ Zudem hat der Autor des Ranking selbst gefordert, dass „politische Bildung durchgängig in allen Klassenstufen, in allen Klassen der Sekundarstufe I unterrichtet werden muss“.