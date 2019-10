Open End statt Happy End

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2019, 13:29 Uhr

In nutzlosen Schreibseminaren erfahren Teilnehmer, dass der erste Satz über den Erfolg einer Geschichte entscheidet. Günter Grass beginnt seinen „Butt“ mit: „Ilsebill salzte nach.“ Über die Wirksamkeit dieser Feststellung lässt sich streiten. Nun aber ist nicht mehr der Anfang, sondern das Ende in Mode gekommen. Der gerade mit dem Deutschen Buchpreis geehrte Sasa Stanisic wird auch deshalb gerühmt, weil er es in seinem gepriesenen Werk „Herkunft“ seinen Lesern überlässt, sich das Ende der Geschichte auszudenken. Nun ist das „open end“ keine neue Erfindung, bezog sich bisher aber auf Veranstaltungen, bei denen der Besucher bleiben kann solange es ihm beliebt. Mit seiner Endlos-Masche versetzt der neue literarische Star, der vom Balkan kam, dem guten alten Happy End, dessen falsche grammatikalische Form Englisch-Lehrer seit Generationen bemängeln, den unverdienten „Todesstoß“. Was ist ein Krimi wert, dessen Täter unerkannt bleibt, was das Techtelmechtel zwischen Graf und Dienstmädchen, wenn unklar bleibt, ob die beiden sich kriegen? Auch an dieser Stelle im Protest kein echter Schlusssatz.