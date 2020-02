Olaf Petersen kündigt Rückzug an

Avatar_shz von shz.de

20. Februar 2020, 16:27 Uhr

Risum-Lindholm | Beim Fußball-Oberligisten SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat der Sportliche Leiter Olaf Petersen seinen Abschied angekündigt. „Zum Ende der Saison ist nach fast fünf Jahren erst einmal Schluss“, teilte Petersen Spielern und Verantwortlichen mit. Die Nachfolge sollen voraussichtlich gemeinsam der stellvertretende Sportliche Leiter Sönke Lorenz und Ligaobmann Stefan Osbahr übernehmen.

Zur Saison 2015/16 war Olaf Petersen gemeinsam mit seinem Bruder Uwe als Trainerteam angetreten. Gleich in der ersten Spielzeit wurde die Meisterschaft in der Verbandsliga gewonnen. Mit dem Aufstieg in die SH-Liga änderten sich die Aufgaben. Olaf Petersen fungierte nun als Co-Trainer und gleichzeitig als Sportlicher Leiter. Es folgten weitere Tätigkeiten im Frisia-Fußballvorstand, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Liga-Finanzrat und im Fußball-Förderkreis.

Olaf Petersen steuerte die Organisation von Ligateam und Umfeld, weitere sportliche Erfolge stellten sich ein. In drei Spielzeiten behauptete sich der „Dorfverein“ in der höchsten Spielklasse des Landes mit vielen Achtungserfolgen. „Alles hat seine Zeit und Veränderungen beleben auch mal das Geschäft. Der Amateurfußball hat sich stark verändert. Hat man früher noch fast alles dem Fußball untergeordnet, sieht es bei vielen Spielern heute anders aus“, stellt Olaf Petersen fest. „Der Leistungsgedanke ist bei vielen weniger stark ausgeprägt, und auch die Einstellung zum Mannschaftssport hat spürbar nachgelassen. Auch diese Entwicklung hat mich zu dieser Entscheidung kommen lassen, ebenso wie der große zeitliche Aufwand. Der leistungsbezogene Fußball kann viel Kraft kosten“, sagt der Sportliche Leiter.

Außerdem sprachen eine berufliche Veränderung und der Wunsch nach mehr Zeit für seine Kinder für eine Reduzierung seiner Aktivität im Verein. Er blicke jedoch auf sehr viele „tolle Erinnerungen“ zurück. Mit dem SV Frisia 03 ist er seit 1977 stark verbunden – als Spieler, Jugendtrainer und schließlich Verantwortlicher der Oberligamannschaft.

Olaf Petersen will nun auch mit seinem neuen Camperbus häufiger auf Reisen gehen und seinem neuen Hobby als Dartspieler intensiver nachzugehen. „Natürlich werde ich aber auch die Entwicklung beim SV Frisia 03 verfolgen, schließlich bin ich im Förderkreis noch als Vorsitzender tätig“, sagt Petersen, der die Teamorganisation bei Sönke Lorenz und Stefan Osbahr in besten Händen sieht. Aber erst einmal will er mit dem Team und Trainer Bernd Ingwersen auch im vierten Jahr die Oberliga-Zugehörigkeit für den SV Frisia 03 sichern.

Unter der Woche verlor der SV Frisia 03 ein Testspiel gegen den Verbandsligisten SG Langenhorn-Enge mit 1:3 (0:1). Frisia hatte auf dem Kunstrasen in Risum zum Ärger von Olaf Petersen nur zwölf Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung. Die Gastgeber verloren immer mehr den Faden und wurden bei den Treffern von Jan Niklas Hansen (25.), Kevin Jensen (70.) und Phil Jensen (Freistoß, 89.) ausgekontert. Jannik Drews hatte zwischenzeitlich zum 1:2 (88.) verkürzt.