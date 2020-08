Ohne Loren läuft nichts auf Langeneß

Sie sind ziemlich einmalig – die Loren im nordfriesischen Wattenmeer. Bewohner und Küstenschützer sind ständig damit unterwegs. Die Gefährte gewährleisten die Verbindung zum Festland unabhängig von Schiffen.

14. August 2020, 13:59 Uhr

Langeneß | Alina Ciesielski muss ihre Lore lieben. Das Gestänge ist pink, Sternchen glitzern im Dunkeln silbern. An der Vorderfront prangt ein weiß-blaues Einhorn aus Holz, lauter kleine Einhörner und Krönchen schmücken die Karosserie. Die Leiterin des Tourismusbüros auf der Hallig Langeneß in der Nordsee fährt mit ihrer auffällig gestalteten Lore über den neun Kilometer langen Damm aufs Festland, wenn sie dort unabhängig von der Fähre Verwandte und Freunde besuchen, zum Arzt oder zum Einkaufen will. „Das ist eine Mädchenlore“, spöttelt Bürgermeisterin Heike Hinrichsen über das Schienenfahrzeug der 33-Jährigen.

50 der 65 Haushalte auf Langeneß haben für eine Privatlore eine Lizenz des schleswig-holsteinischen Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Jede ist ein Unikat. „Zehn Haushalte stehen auf der Warteliste“, sagt Hinrichsen. Eine Lore bedeutet für die Menschen auf Langeneß und der Nachbar-Hallig Oland ein Stück fast unverzichtbare Freiheit. Ohne sie geht es nur mit der Fähre „Hilligenlei“ via Hallig Hooge an das nordfriesische Festland. Das dauert um die zwei Stunden. Im Sommer fährt das Schiff so, dass man an jedem Tag hin und zurück kommt. Im Winter geht das wegen des ausgedünnten Fahrplans nur donnerstags. Mit der Lore ist man davon unabhängig. Eine Dreiviertelstunde dauert die Fahrt über den Damm.

Da es seit Jahren keinen Kaufmann auf Langeneß gibt, ist die Lore umso wichtiger. Ciesielskis hat zwei große abschließbare Kisten, da bleibt der Einkauf schön trocken. „Viel wird in Nachbarschaftshilfe gemacht“, erzählt Ciesielski. „Bezahlen muss man das Material, das technische Zubehör samt Motor.“ Ein paar tausend Euro kommen immer zusammen. „Manche kosten auch im zweistelligen Bereich.“ Ciesielski ist seit 2012 auf Langeneß. Die Weite und das Meer haben es ihr angetan. Auch heftige Stürme und 20-mal landunter im Jahr konnten sie nicht vertreiben.

Die Loren, solche Fahrzeuge verbinden weiter südlich auch die Hallig Nordstrandischmoor mit dem Festland, müssen Mindeststandards erfüllen. Prallschutz, Licht vorn und hinten und eine Bremse werden gefordert. „Alle zwei Jahre kontrolliert ein Ingenieur die technische Beschaffenheit“, sagt die Bürgermeisterin. Lizenzgebühren fallen nicht an. Tempo 15 ist die Höchstgeschwindigkeit, kontrolliert wird die Einhaltung nicht. „Es ist auch noch nicht wirklich was passiert“, sagt Hinrichsen.„ Die Strecke über Oland nach Dagebüll ist eingleisig, alle paar hundert Meter gibt eine Ausweichmöglichkeit.

Ein Statussymbol seien die Loren nicht, sagt Hinrichsen. „Aber der Gestaltungsfantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ Gebaut wurde der Lorendamm in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. „Grundsätzlich wird er ausschließlich für den Transport von Küstenschutzmaterial genutzt“, sagt der LKN-Bereichsleiter für Küstenschutz und Häfen, Frank Barten. Die private Nutzung werde geduldet, aber: „Wir nehmen alle aufeinander Rücksicht.“ Das Zusammenwirken mit den privaten Nutzern funktioniere bestens.

Die gut zehn Küstenschutzmitarbeiter seien täglich mit den LKN-Loren unterwegs, schildert Barten. Größere Materialmengen würden aber per Schiff transportiert. Zunehmend Sorgen bereiten Füchse, Marder, Waschbären und auch Igel, die über den Lorendamm auf die Halligen gelangen. Sie suchen dort Beute und stören das Brutgeschäft der Vögel. „Die Tiere sind so schlau, dass sie genau wissen, wo sie viel finden“, sagt Barten. Die Küstenschützer stellen Fallen auf und kontrollieren täglich das Ergebnis. Sie haben auch extra einen Priel gebaggert und mit einer Leine versehen, damit die Räuber nicht einfach durchschwimmen können.

Auch prominente Besucher wie der damalige Bundespräsident Horst Köhler waren im Wattenmeer schon mit der Lore unterwegs. Welchen Rang die Loren hier haben, offenbarte ein jahrelanger Rechtsstreit. Der Kläger hatte seit 2015 seinen Erstwohnsitz auf Langeneß und wollte eine Nutzungserlaubnis für eine Lore haben. Das Ganze mündete 2019 in einen Vergleich vor Gericht; die Gemeinde sicherte dem Kläger zu, ihm einen Erlaubnisschein zum Lorenbetrieb zu erteilen. Jetzt überarbeitet der Bauausschuss die Kriterien für die Lizenzvergabe. Dann wird es eine Versammlung der Lorenbesitzer geben. Letztlich soll die Gemeindevertretung 2021 einen Beschluss fassen.

Langsam kommt an diesem Sommertag eine Lore von Oland angetuckert. Dietmar Möller steigt aus und zeigt stolz sein Gefährt. Rein optisch unterscheidet es sich wenig von anderen. Aber: Es ist aus recyceltem Kunststoff gebaut, sagt der 52-Jährige. „Wenn schon überall Plastik rumliegt, kann man sie auch verwerten.“ Möller braucht die Lore für die Fahrt zur Arbeit, denn er wohnt auf Oland und arbeitet auf Langeneß für die Gemeinde.

Seine nächste Lore will Möller mit einem Elektromotor versehen; die meisten haben bisher Benzinmotoren. Für die alte hat er schon einen Interessenten. Dem fehlt aber noch die Lizenz. „Lore fahren ist wie Motorradfahren ohne Helm“, schwärmt Möller. „Das ist ein schönes Stück Freiheit.“ Man müsse die Strecke aber auch beherrschen. Die ersten Loren waren übrigens noch gesegelt.

Auf dem „Lorenbahnhof“ stehen nur ein paar Gefährte. Die meisten Besitzer nehmen ihre Lore mit. Ein Trecker holt sie von der Schiene und bringt sie nach Hause. Auf der „Pole Position“ eines Gleises steht eine auf ihre Weise auch besondere Lore: Sie ist für die Krankenpflegerin und den Pastor bestimmt. Beide sind auch für Oland zuständig und brauchen immer freie Fahrt.