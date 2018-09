Ohne Auto zur Schule: Ein Stempel für die Fleißigen

von Klaus Plath

26. September 2018, 16:05 Uhr

Kleine Füße tragen weit. Das weiß man auch an der Birkenalleeschule. Wer morgens rechtzeitig das Haus verlässt, der bedarf Muttis Hilfe als Chauffeur nicht. Bereits bei Einschulungsveranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass die Kinder groß genug sind, um selbstständig zur Schule zu kommen.

Dennoch halten sich nicht alle Eltern an diese gut gemeinte Empfehlung. So wird an der Uetersener Grundschule inzwischen der Umstand beklagt, das viele Eltern ihre Kinder trotz des an der Birkenallee eingerichteten absoluten Halteverbots morgens mit dem Auto zur Schule bringen und mittags dort wieder abholen.

Jedes haltende Auto sei eine Gefahr für die Kinder, die die Fahrbahn zu Fuß überqueren und sich dabei zwischen den Autos hindurchschlängeln müssten, sagt die Schulleitung. Insofern wurde die Aktion „Ohne Auto zur Schule“ ins Leben gerufen. Wobei Kinder wählen können, ob sie den Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen. Damit das Zweirad auch in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit ein sicheres Fortbewegungsmittel ist, erhalten die Schüler der erfolgreichsten Klassen je Jahrgangsstufe aufsteckbare Fahrradlampen geschenkt, finanziert vom Schulverein. Der jeweilige Erfolg kann über Stempel nachgewiesen werden, mit denen das gelbe Aktionsheft bestückt wird − jeden Morgen vor Schulbeginn. Die Aktion endet Ende dieser Woche.