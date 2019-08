Ohne Aufsicht? Aus fürs Baden

Badeinseln und Stege müssen nach einem Bundesgerichtsurteil stets beaufsichtigt sein – Kommunen reagieren mit Abbau und Sperrungen

von Margret Kiosz

02. August 2019, 11:21 Uhr

Dersau/Kiel | Schleswig-Holstein ist nicht nur das Land an Nord- und Ostsee, sondern auch das Land der vielen Seen. Für Einheimische und Urlauber sind sie beliebte Ausflugsziele. Doch ausgerechnet jetzt im Hochsommer gibt es wegen der Badestege und Schwimminseln, die die Gemeinden auf den Wasserflächen installiert haben, große Aufregung. Etliche Bürgermeister haben bereits die Notbremse gezogen und sie abgebaut, verbarrikadiert oder „Betreten verboten“-Schilder aufgestellt. „Wir haben eine entsprechende Ordnungsverfügung der Aufsichtsbehörde bekommen“, erklärt Holger Beiroth, Bürgermeister der kleinen Gemeinde Dersau am Plöner See.

Ausschlaggebend ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das für den Betrieb von Flößen und Badestegen an öffentlichen Badestellen eine durchgehende Pflicht zur Beaufsichtigung vorschreibt.

Viele Bürgermeister treibt nun die Sorge um, bei Badeunfällen haftbar gemacht zu werden – oder sogar in einem Strafprozess angeklagt zu werden. Denn die Gemeinde hat eine Verkehrssicherungspflicht. Die gilt auch für Naturbäder wie Seen, wenn Stege, Badeinseln und Umkleidehäuschen Besuchern den Eindruck einer öffentlichen Badestelle vermitteln.

Bei der Politik ist das bundesweit drängende Thema angekommen. Im seenreichen Bayern hat die CSU zu einem Runden Tisch eingeladen. Und in Schleswig-Holstein – so hofft der Dersauer Bürgermeister – wird sich Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) für die Menschen stark machen, die das naturnahe Bad im See nicht missen mögen.

„Natürlich bin ich beschimpft worden“, berichtet Beiroth. Niemand habe Verständnis, wenn Pontons und Flöße, die seit Jahren – teilweise sogar seit Jahrzehnten – im See liegen, plötzlich abgebaut werden. Er habe an den Kieler Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) geschrieben und ihn daran erinnert, dass immer von der Stärkung des Binnenland-Tourismus die Rede sei – jetzt werde Gemeinden, die für mehr Attraktivität sorgen, solch ein Knüppel zwischen die Beine geworfen.

Einig ist sich der Bürgermeister mit dem Chef des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags, Jörg Bülow, dass die Auflagen für kleine Gemeinden nicht zu leisten und praxisfern sind – zumal Schwimmaufsichten schwer zu finden seien.

Bülow kritisiert einen „Trend der Rechtsprechung, die Eigenverantwortung der Bürger immer weiter zurückzufahren und jedes noch so kleine Risiko auf die Kommunen zu verlagern“. Bülow hat Verständnis für die Bürgermeister, „die jetzt auf Nummer sicher gehen und ihre Badestege abbauen“. Insgesamt sei die Verunsicherung groß. Aus allen Landesteilen habe er Anfragen, wie es weitergehe.

Beiroth fordert den Minister deshalb in seinem Schreiben auf, über den kommenden Winter für eine vernünftige Regelung zu sorgen. Er selbst habe im Übrigen Widerspruch gegen den Abbau-Bescheid der Ordnungsbehörde eingelegt und alle Sperrungen zurückgebaut. „Finanziell sind wir über den Kommunalen Schadensausgleich KSA abgesichert – und das strafrechtliche Risiko übernehme ich für den Rest dieser Saison.“ Sein Badesteg am Plöner See stehe in 70 Zentimeter tiefem Wasser – „jeder kann den Grund sehen“. Und die 50 Meter entfernt liegende Badeinsel sei mit einer straffen Kette mittig verankert. „Da kann nach menschlichem Ermessen nichts passieren.“ Als ehrenamtlicher Bürgermeister „stehe ich ohnehin immer mit einem Bein im Gefängnis“, meint er sarkastisch und fügt hinzu: „Wenn es so weitergeht, müssen wir bald auch noch einen Aufsicht für jeden Spielplatz vorhalten.“

Im Tourismusministerium in Kiel hat man Verständnis für seinen Frust. Ohne einer Entscheidung vorzugreifen stufte Buchholz die derzeitige Regelung als „lebensfremd und unverständlich“ ein. Die schleswig-holsteinischen Seen gehörten zum Markenkern des Binnenlandtourismus und seinen darüber hinaus nicht nur für Urlauber eine große Attraktion. Sie seien auch für Kinder, deren Eltern sich keinen Fernurlaub leisten können oder wollen, eine wichtige Freizeitalternative in den Sommerferien. Buchholz betonte, er wolle keine Richterschelte betreiben, es müsse aber spätestens für die nächste Saison eine praxisnahe Lösung auch mit dem zuständigen Innen und Sozialministerien gefunden werden.