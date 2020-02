Ohn-Macht, Vierer-Feld, Schau-Spieler

Avatar_shz von Holger Loose

16. Februar 2020, 19:17 Uhr

Abstiegs-Erklärung: Die würden die Offiziellen von Werder Bremen wohl in diesen Tagen unterschreiben, bekämen sie ein solches Papier auf den Tisch. Auch der dreitägige, von einem Psychologen begleitete Ausflug nach Leipzig half nicht. Hätten die Red-Bull-Männer in der zweiten Halbzeit nicht zwei Gänge zurückgeschaltet, wären die Bremer wohl mit einer weitaus höheren Niederlage als mit einem 0:3 an die Weser zurückgekehrt.

Werder hat sich abgemeldet, in Bremen ist der Abstieg so gut wie beschlossene Sache. Die einzige Hoffnung: Paderborn und Düsseldorf treten im letzten Saisondrittel noch desolater auf als die Bremer Zweckgemeinschaft, die sowohl im eigenen Stadion als auch auswärts wie eine unzufriedene Touristengruppe ihr Pensum herunterspielt. Der Reiseleiter, in diesem Fall Florian Kohfeldt, hat nichts am Programm auszusetzen. Und so fährt die grün-weiße Delegation von Stadt zu Stadt und bietet die Punkte als Gastgeschenk an. Auch im Weserstadion ist man nett zu den Gästen – sie nehmen die Punkte zum Nulltarif mit.

Werder Bremen hat einen Friedenspreis verdient. Nur dem Kontrahenten nichts antun, stets freundlich und kampflos die Spielfläche zur Verfügung stellen. Sportdirektor Frank Baumann und Aufsichtsratschef Marco Bode haben offenbar nichts gegen einen Abstieg – es wäre der zweite nach 1980, als Werder jedenfalls noch mit fliegenden Fahnen unterging.

Ex-Manager Willi Lemke gehen die letzten Haare aus. Wie auch anderen Führungskräften aus der guten alten Bremer Zeit. Man versteht es und sich nicht mehr an der Weser.

Titel-Anwärter: Die Bayern natürlich, die beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach, dazu die Red-Bull-Delegation aus Leipzig. Der Süden, der Westen und der Osten werden den Titelkampf unter sich ausmachen – der Norden sieht sich den guten Fußball aus der Ferne an. Sollte der BVB die Bayern im Rückspiel besiegen, dürfte die Liga vor einem derart spannenden Finale stehen wie es Deutschlands Fußballfans seit vielen Jahren nicht mehr haben erleben dürfen. Und dann folgt ja noch die Europameisterschaft.

Der Fußball lenkt ein wenig von dem derzeit nur wenig erbaulichen politischen Geschehen ab. Vielleicht gibt es ja wieder ein Sommermärchen – mit überprüfbaren Einnahmen und Ausgaben im Finanzwesen des Deutschen Fußball-Bunds.

Auf der Flucht: Die „Süddeutsche Zeitung“ hat Jürgen Klinsmann treffend beschrieben: „Schießen und wegrennen – Klinsmann war schon immer der beste Biathlet Deutschlands.“ Und wohl auch der mit den vollsten Taschen. Dagegen stehen auf seiner Trainer-Agenda nur wenige Erfolge.

Es überrascht, dass Hertha BSC auf diesen Schauspieler hereingefallen ist. Komödien sind nicht seine Sache, eher schon Tragödien. Es reicht eben nicht, im Trainingszentrum die Türen grau statt rot streichen zu lassen und Wände zu verschieben. Klinsmann hat auch bei seiner Kurzvisite in Berlin verbrannte Erde hinterlassen. Einem Jürgen Klopp kann er nicht das Wasser reichen. Auch tropfenweise nicht.