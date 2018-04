Offener Brief beim Weißen Ring

von Eckard Gehm

03. April 2018, 17:40 Uhr

In einem offenen Brief haben sich die Leiter aller Außenstellen des Weißen Rings in Schleswig-Holstein vom ehemaligen Leiter der Lübecker Außenstelle distanziert. Detlef Hardt (73) wird sexuelle Belästigung von Opfern vorgeworfen. In dem Brief heißt es: „Wir sind alle betroffen, sprach- und fassungslos über das, was Menschen in Not mutmaßlich angetan wurde. Der dunkle Schatten, den die Geschehnisse auf die wertvolle Arbeit der Mitarbeiter des Weißen Rings in Lübeck werfen, wirkt sich auch weit über die Hansestadt hinaus aus.“ Die Außenstellenleiter erklären ausdrücklich ihre Solidarität mit den Mitarbeitern sowie der zukünftigen Leiterin der Außenstelle Lübeck, Heike Schulz.