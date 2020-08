Ökostrom von der Feuerwehr

Die Pläne, auf dem Dach des Hetlinger Gerätehauses eine Photovoltaikanlage zu installieren, schreiten voran

von Klaus Plath

14. August 2020, 16:00 Uhr

Hetlingen | Ende 2019 haben die im Bauausschuss vertretenen Mitglieder der Freien Wählergemeinschaft (FW) Hetlingen den Antrag gestellt, auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses der Gemeinde eine Solaranlage zu errichten. Ziel sollte es sein, die gewonnene Energie selbst zu verbrauchen, um autark zu werden und am Ende Betriebskosten zu sparen. Der Antrag wurde mehrheitlich mit den Stimmen der FW-Vertreter angenommen. Er beinhaltete mehrere Aufträge für die Amtsverwaltung. Diese sollte entsprechende Angebote einholen und bei der Aktivregion einen Förderantrag stellen. Versucht werden sollte außerdem, weitere Fördergelder zu generieren.

Bürgermeister Michael Rahn (FW) sagte jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass mit der Firma ML Solutions aus Wedel ein Unternehmen gefunden worden sei, dass der Gemeinde kostenfrei eine Solaranlage auf das Dach der Wache bauen wolle. In diesem Angebot sei zugesichert worden, dass die Gemeinde die benötigte Energie unentgeltlich nutzen dürfe. Alles, was darüber hinaus gehe, werde eingespeist und stehe dem Investor zur Verfügung, erklärte Rahn. Es gehe jetzt darum abzuklären, ob das Zugeständnis für alle gemeindeeigenen Gebäude gelte, also ob alle Liegenschaften an das Solarstromnetz angeschlossen werden dürften. Das sei mutmaßlich so, sagte Rahn. Aber auch die Stadtwerke Wedel als kommunaler Energieversorger müssten gefragt werden. Rahn sagte, dass das Angebot des Wedeler Unternehmens derzeit vom Amt Geest und Marsch Südholstein in Moorrege geprüft werde und das Ergebnis im Finanzausschuss beraten werde. Möglicher Termin ist die Sitzung am 23. September.