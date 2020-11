Obdachlose: Dieser Winter wird noch härter

Limitierte Notunterkünfte, kaum Schlafplätze bei Freunden – Diakonie, Caritas und Kommunen reagieren mit Notprogramm für Wohnungslose, die „Platte machen“

von Margret Kiosz

23. November 2020, 11:23 Uhr

Kiel | Ihr Zusatzverdienst durch Flaschensammeln schrumpft. Klassische soziale Treffpunkte sind stark ausgedünnt und Bahnhofsmissionen und Notunterkünfte haben angesichts strenger Hygieneregeln ihre Kapazitäten reduziert. Schlafplätze bei Freunden finden sie kaum noch – für Obdachlose, die selbst zur Hochrisikogruppe gehören, ist dieser Winter viel härter als in den Jahren davor.

Die Diakonie in Schleswig-Holstein schafft deshalb in der kalten Jahreszeit gemeinsam mit den Kommunen zusätzliche beheizbare Unterkünfte und Begegnungsmöglichkeiten. In Kiel hat die Stadt neben den bestehenden Notunterkünften mehrere beheizbare Container mit 18 Plätzen bereitgestellt, die von Diakonie und Caritas betreut werden. In Lübeck stehen ebenfalls 25 zusätzliche Schlafplätze in Containern zur Verfügung, in Norderstedt weitere Räume in einem Gebäude. Die diakonische Wohnungslosenhilfe in Husum mietet wieder eine komplett eingerichtete Wohnung an, in der mehrere Personen untergebracht werden können. Außerdem werden in mehreren Städten Wohnungslose in Hostels oder Hotels untergebracht.

In den Tagestreffs können sich Wohnungslose aufwärmen, duschen, Wäsche waschen, ins Internet gehen, und erhalten dort auch heiße Getränke. Außerdem verteilen die Einrichtungen Schlafsäcke, warme Kleidung, Socken und festes Schuhwerk. „Ziel ist es, Obdachlose vor dem Erfrieren zu schützen, ihnen Zugang zu sanitären Anlagen zu verschaffen und das Corona-Infektionsrisiko zu senken“, erklärt gestern Landespastor und Diakonie-Vorstand Heiko Naß. Seine Mitarbeiter gehen raus auf die Straßen und kümmern sich.

Das Land Schleswig-Holstein fördert das Winternotprogramm mit 20 000 Euro. Zusätzliche 10 000 Euro steuert die Diakonie Stiftung Schleswig-Holstein bei. „Das Wichtigste ist, dass wir nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch diesen Winter kommen“, so Naß.

Das Winternotprogramm richtet sich an Wohnungslose, die „Platte machen“, also nur auf der Straße leben. Das sind laut Naß mehrere Hundert in Schleswig-Holstein. Sie lehnen es meist ab, in den bestehenden Notunterkünften zu übernachten, in denen es kaum Privatsphäre gibt und zu Corona-Zeiten die Gefahr besteht, sich anzustecken.

‚Wir überlegen derzeit, die Öffnungszeiten der Tagestreffs auszuweiten und haben gute Erfahrungen mit dem Angebot von dezentralen Unterkünften gemacht“, berichtet Naß. Die werden auch von Obdachlosen eher akzeptiert, weil sie dort in Eigenverantwortung ihre Dinge regeln können und Sicherheit gewinnen. Nach wie vor sei der Wunsch groß, dass der Wohnungsmarkt genügend finanzierbaren Wohnraum zur Verfügung stellt. „Doch der ist wie ein schwerer Tanker, der nur langsam Fahrt aufnimmt.“ Zudem mahnt Naß die Politik, Obdachlose nicht zu vergessen, wenn der Zugang zu Corona-Schutzimpfungen verteilt wird.

Die Betroffenen seien dünnhäutig geworden. Der Andrang in den Beratungsstellen wachse, nicht nur weil mehr Schlafsäcke benötigt werden, sondern weil man dort per Internet Kontakt mit Behörden aufnehmen könne, die zunehmend nur noch online erreichbar seien.