Leitartikel

03. Mai 2021, 20:20 Uhr

Hin und wieder trifft der HSV auch richtige Entscheidungen. Wie im Fall der Trennung von Daniel Thioune. Nach nur zwei Siegen aus den letzten zwölf Spielen wirkte der noch vor einigen Monaten hochgelobte Trainer ratlos. Niedergeschlagen. Emotionslos. Flasche leer, wie es Giovanni Trapattoni einst formuliert hat.

Der HSV musste handeln. Stehen doch noch drei Saisonspiele aus, womöglich gar fünf, sollte es der HSV als Tabellendritter in die Relegation schaffen. Was durchaus möglich ist. Horst Hrubesch, ein Altmeister, der weiß, wo-rauf es ankommt, übernimmt die heikle Mission.

Heikel, weil das HSV-Management – wie so oft in den letzten zehn Jahren – versagt hat. Es wurde ein Kader zusammengestellt, der nicht funktioniert. Von wegen Qualität, wie Thioune stets beteuert hat. Profis, denen die höchsten Gehälter in dieser Liga gezahlt werden, die aber nicht willens sind, mit Leistung zu antworten. Wohlfühl-Becken HSV.

„Nur der HSV“, skandieren die Fans. Sie haben recht. Dies alles gibt es nur beim Hamburger SV.