Nur Barney darf schnarchen

Johannes-Schwennesen-Schule ist auf den Hund gekommen: Der Vierbeiner ist in den Unterricht eingebunden und entspannt die Schüler

17. November 2019, 20:00 Uhr

Tornesch | Seit Anfang des Schuljahres haben einige Klassen der Johannes-Schwennesen-Schule zuweilen Besuch auf vier Pfoten, denn Grundschuldirektorin Janina Wieduwilt und ihr Continental Bulldog Barney haben sich zum Schulhundteam fortgebildet. Die Anwesenheit des Hundes in den Klassen wirke sich ihr zufolge positiv auf die Lernatmosphäre aus. Emotionale und soziale Kompetenzen der Schüler werden gefördert.

Wenn Schulleiterin Wieduwilt Mathe in der zweiten oder Religion in der vierten Klasse unterrichtet, ist Barney jetzt oft mit dabei. Manchmal liegt er auf seiner Decke, manchmal darf er sich frei bewegen. „Wenn er zu einem Kind hingeht, darf es ihn kurz streicheln“, erklärt sein Frauchen. Wenn sich die Schüler gut benommen haben, gibt es am Ende der Stunde eine „Barney-Runde“. Alle dürfen ihn mal anfassen und fünf Kinder belohnen ihn mit Leckerlis.

In den Unterricht ist das Tier eingebunden. Mit der Schnauze würfelt es per Schaumstoffwürfel Matheaufgaben aus und auf Handzeichen hin kann es buzzern, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist. „Bei den Kids führt das zu wesentlich mehr Aufmerksamkeit“, berichtet Wieduwilt. „Zudem sind die Kinder ja motiviert, die ‚Barney-Runde‘ zu bekommen.“

Barney ist ein Familienhund und mit Kindern großgeworden. „Die Rasse ist sehr kinderlieb, menschenfreundlich und ausgeglichen“, berichtet die Schulleiterin. Einmal wöchentlich trainiert er in der Hundeschule Grundgehorsam, und als Sport betreibt er mit seinem Frauchen Mantrailing – das Suchen vermisster Personen. Vor kurzem hat er die Prüfung zum Schulhund abgelegt. Die Kinder wurden im Umgang mit dem Tier instruiert, darunter Regeln im Verhalten, der Hygiene und der Hundesprache. Auch die Eltern haben ihre Einverständniserklärung abgegeben.

„Ein Schulhund“, erklärt Wieduwilt, „verbessert die Lernatmosphäre und die Stimmung in der Klasse, auch nach Streit. Die Kinder nehmen automatisch Rücksicht auf das Tier, versuchen leiser zu agieren, ermahnen sich gegenseitig und bemühen sich, die Ruhe des Hundes nicht zu stören.“ Ein Hund fördere zudem das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeitsentwicklung. „Er vermittelt emotionale Wärme, bedingungslose und wertfreie Annahme des Kindes.“

Bei den Schülern kommt der tierische Besuch gut an. „Ich freue mich, wenn Barney kommt“, berichtet die siebenjährige Aya. „Der ist süß“, sagt Shams. Dilan und Matz finden es toll, wenn sie ihn streicheln dürfen. Klassenkameradin Elisabeth genießt es, wenn sie ihn füttern darf. Ein Mitschüler wurde von seiner Angst vor Hunden kuriert. Alle Eltern und Schüler gehen bislang offen mit dem Schulhund um.

Bisher ist Barney noch in der Eingewöhnungsphase. Dabei ist es für ihn mitunter so entspannend, dass er schon mal anfängt zu schnarchen. Später soll er auch in schwierigeren Situationen im Einsatz sein. „Beim Umgang mit Hunden lernen Kinder, die sich unbeherrscht und rücksichtslos geben, dass ruhiges und liebevolles Verhalten positive Reaktionen hervorruft, nämlich die Zuneigung des Tieres“, erklärt die Direktorin. Darüber hinaus helfe ein Schulhund schüchternen Kindern, ins Gespräch zu kommen, auch in Problemlagen.