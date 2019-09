Nun aber mal „Zucker bei die Fische“

In Kiel treffen sich bald 500 Experten zur Jahrestagung der Deutschen Adipositas Gesellschaft

Avatar_shz von shz.de

07. September 2019, 10:00 Uhr

Kiel | Die Kinder sind schon über dem Limit: Am 12. August hatten sie die Menge Zucker bereits konsumiert, die ihnen Wissenschaftler für das gesamte Jahre 2019 zugestanden haben. Auch Erwachsene überschreiten nach Angaben von Foodwatch ihre jährliche Zuckerdosis bereits deutlich vor dem Jahresende: Bei den Frauen in Deutschland ist der „Überzuckerungstag“ am 8 Oktober, bei Männern am 20. September – exakt an dem Tag, an dem sich in Kiel 500 Experten zur Jahrestagung der Deutschen Adipositas Gesellschaft treffen. Dieses Jahr unter dem Motto „Zucker bei die Fische“.

Zucker als Risiko Ärzte, Gesundheits-, Sport- und Ernährungsexperten suchen auf der Jahrestagung nach Lösungen zur Reduktion des hohen Zuckerkonsums und den damit verbundenen Krankheiten in der Bevölkerung. „Während über die gesundheitlichen Risiken eines hohen Zuckerkonsums Konsens besteht, wird über die Bedeutung geeigneter Gegenmaßnahmen immer noch gestritten“, erklärt Professorin Anja Bosy-Westphal von der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Tatsächlich liege die Ernährung und somit auch ein hoher Zuckerverzehr nur anteilig in der Verantwortung des Verbrauchers. „Maßnahmen die sich an das Verhalten einzelner Verbraucher richten, sind deshalb unzureichend“, betont Bosy-Westphal. Viel wichtiger seien Maßnahmen der Verhältnisprävention, wie die höhere Besteuerung energie- und zuckerreicher Lebensmittel bei gleichzeitig steuerlicher Entlastung für sogenannte „gesunde“ Lebensmittel wie Obst und Gemüse. „Weitere zukünftig notwendige Maßnahmen betreffen Veränderungen der Rezeptur und Kennzeichnung von Lebensmitteln sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung“, betonen Bosy-Westphal und ihr Kollege Professor Manfred J. Müller von der Christian-Albrechts-Universität.

Klare Kennzeichnung gefordert Das Thema ist derzeit hochbrisant. Medizinverbände und Verbraucherorganisationen fordern Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) mit Nachdruck auf, im Kampf gegen Fehlernährung keine Zeit mehr zu verlieren und eine übersichtliche Kennzeichnung einzuführen. Dabei geht es um das beste Logo, das Supermarktkunden leichtere Orientierung bieten soll.

Zur Diskussion stehen zwei Modelle: Bei der Ernährungsampel „NutriScore“ werden eher ungesunde Zutaten wie Zucker, Salz und gesättigte Fettsäuren und eher gesunde Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe oder Proteine miteinander verrechnet. Heraus kommt ein einziger Wert in einer Fünf-Stufen-Skala – vom dunkelgrünen gesunden A bis zum tiefroten E für eher ungünstige Lebensmittel. Während einige Hersteller wie zum Beispiel Iglo diese Ampel schon auf ihre Produkte drucken, gibt es das zweite Modell – im Auftrag von Klöckner vom Rubner-Institut entwickelt – bislang nur auf dem Computer. Es zeigt Salz, Zucker und Fett pro 100 Gramm in Waben an, die bei niedrigem Gehalt blaugrün gefärbt sind.

Klarer Favorit Bei Umfragen liegt das französische „NutriScore“-System mit 87 Prozent Zustimmung vor dem Alternativmodell, das nur 25 Prozent für schnell erfassbar und praktikabel halten. Die Entscheidung, welches Logo die Bundesregierung zur freiwilligen Nutzung auf Packungen empfiehlt, soll im Herbst fallen.

Auf der Kieler Tagung haben internationale Expertinnen und Experten wie Professorin Kimber Stanhope aus San Francisco, Professor Arne Astrup aus Kopenhagen und Professor Dirk Schaal aus Leipzig Gelegenheit, sich zu diesem politischen Fragen zu äußern.