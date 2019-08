Nord-Ostsee-Kanal: Ausbau wird doppelt so teuer

Scheuers neue „Transparenz“: Kosten für Verbreiterung der Oststrecke vor Kiel steigen auf eine halbe Milliarde Euro

von shz.de

23. August 2019, 20:07 Uhr

Kiel/berlin | Die Kosten für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals schießen weiter in die Höhe: Nach der neuen Schleuse in Brunsbüttel verteuert sich auch die Verbreiterung und Begradigung der zwölf Kilometer langen Oststrecke zwischen Kiel und Königsförde drastisch. Statt mit den ursprünglichen Kosten von 265 Millionen Euro rechnet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jetzt mit 500 Millionen Euro. Das geht aus dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 hervor.

Dass der Ausbau der Oststrecke teurer wird, hatte der CSU-Mann bereits Anfang des Jahres eingeräumt, ohne jedoch einen Betrag zu nennen. Nun wird klar, wie dramatisch die Kosten steigen – auf fast das Doppelte. Damit nicht genug: Auch die neue Levensauer Hochbrücke, die den Kanal bei Kiel überspannen soll, wird laut Etatentwurf fast 50 Prozent teurer. Statt der einst geplanten 47 Millionen Euro werden 68 Millionen fällig. Mit der Aktualisierung der Kosten folge er einem „Transparenzbeschluss der Bundesregierung“, lässt Scheuer die Sprecherin seiner Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ausrichten.

Nimmt man die schon bekannten hohen Mehrkosten für die neue Schleuse in Brunsbüttel und den Ersatz der Kieler Schleusen hinzu, steigen die Gesamtkosten der laufenden Baumaßnahmen am Kanal auf fast 1,8 Milliarden Euro – und damit sogar auf etwas mehr als das Doppelte des ursprünglichen Betrags (siehe Tabelle). Darin sind die ebenfalls geplante Vertiefung des gesamten Kanals und die Sanierung der alten Brunsbütteler Schleusen noch gar nicht enthalten.

Für die erhebliche Kostensteigerung an der Oststrecke nennt Scheuers Sprecherin vier Gründe. So würden zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen nötig. Auch müsse die Kanalböschung in stärkerem Ausmaß als geplant gesichert und entwässert werden. Das Baggergut könne nicht im vorgesehenen Umfang wiederverwertet werden. Und schließlich würden sich Preissteigerungen für Bauleistungen und den Grunderwerb auswirken. Dennoch lohne sich der Kanalausbau: „Das Projekt bleibt hoch wirtschaftlich.“ Der ökonomische Nutzen sei viermal so hoch wie die Kosten.

Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt zwischen Königsförde und Groß Nordsee sollen noch dieses Jahr losgehen. „Die Vergabe der Bauleistungen und damit der Baubeginn ist Ende 2019 vorgesehen“, sagt Scheuers Sprecherin. Erste Vorbereitungen seien schon erledigt. So sei etwa sichergestellt, dass keine alte Munition unter der Erde liegt. Leitartikel Seite 2