Nord-AOK läuft Sturm gegen Spahns Reformpläne

von Margret Kiosz

16. Juli 2019, 12:07 Uhr

Kiel/Berlin | Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin von der Leyen wird Jens Spahn als möglicher Nachfolger gehandelt. Auf den letzten Metern als Gesundheitsminister will der CDU-Politiker heute tief greifende Reformen auf den Weg bringen, die vor allem von der AOK in Schleswig-Holstein scharf kritisiert werden. Spahn plant, den Medizinischen Dienst MDK neu zu organisieren. Kern des Umbaus: Der MDK, der zum Beispiel die Einstufung in der Pflegebedürftigkeit vornimmt und Rechnungen der Kliniken überprüft, soll nicht mehr als Arbeitsgemeinschaft der Kassen tätig sein, sondern eigenständige Körperschaft werden. In den Verwaltungsräten des Prüfdienstes sollen auch Vertreter der Patienten und Verbraucher sowie Vertreter der Ärzteschaft und der Pflegeberufe sitzen. Hauptamtlich bei den Kassen und deren Verbänden Beschäftigte dürfen nicht mehr in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Kassenfunktionäre laufen Sturm gegen die Reform. „Das deutsche Gesundheitswesen soll weiter verstaatlicht und immer mehr Kosten auf die Gesetzliche Krankenversicherung verlagert werden“, fürchten sowohl Versichertenvertreter als auch Arbeitgebervertreter in der AOK-Nordwest für Schleswig-Holstein. „Die finanziellen Mehrbelastungen müssen wie so oft von den Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Rentnern bezahlt werden. Das lehnen wir kategorisch ab“, erklärten die beiden AOK Verwaltungsratsvorsitzenden Georg Keppeler und Johannes Heß. Ihr Vorwurf: „Etablierte Prüfmechanismen der Kassen werden willkürlich ausgehebelt und die soziale Selbstverwaltung weiter geschwächt“.



Klinikrechnungen – weniger Überprüfungen





Der Referentenentwurf, der heute vom Kabinett abgesegnet werden soll, sieht unter anderem eine Neuregelung der Krankenhausprüfungen vor. Danach wird im Jahr 2020 nur noch jede zehnte Klinikrechnung durch den MDK geprüft. „Wer bei der heutigen Fehlerquote von über 50 Prozent der geprüften Rechnungen die Prüfungen drastisch reduziert, handelt grob fahrlässig“, warnt Johannes Heß. Das könne Versicherte und Arbeitgeber Milliarden kosten, erklärt er und fährt schweres Geschütz auf: „Offensichtlich will Spahn die Kritiker, die den Finger in die Wunde legen, mundtot machen und die Vertreter der Beitragszahler aus ihren Funktionen drängen“.

Gegner der Reform finden es unmöglich, dass künftig diejenigen, die Geld von den Kassen – also vom Beitragszahler – erhalten, selbst über die Notwendigkeit von Leistungen entscheiden oder bei Rechnungsprüfungen mitwirken. Zudem sei die Legitimation externer Patientevertreter, die in den Verwaltungsrat kommen sollen, unklar.

Laut Kabinettsentwurf sollen die Kliniken Anreize erhalten, ihre Leistungen korrekt abzurechnen. Die Abrechnungsqualität eines Krankenhauses wird demnach künftig den Umfang der zulässigen Prüfungen durch die Krankenkassen bestimmen.