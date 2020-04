Nichts vor die Tür stellen

DRK-Kleiderkammer vorerst weiter geschlossen / Auch keine Annahme von Kleiderspenden möglich

von Sylvia Kaufmann

15. April 2020, 16:14 Uhr

Uetersen | Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise hat auch die DRK-Kleiderkammer Uetersen an der E.-L.-Meyn-Straße derzeit geschlossen. Wie die Leiterin der ehrenamtlich vom DRK-Ortsverein geführten Einrichtung, Marlis Kollvitz, betont, kann derzeit weder eine Ausgabe von Kleiderspenden noch eine Annahme erfolgen.

Das hat sich offenkundig noch nicht herumgesprochen, denn immer wieder wurden seit der Schließung Kleiderspenden vor die Tür gestellt. So gut dies gemeint war, so ärgerlich war das für die Rot-Kreuz-Verantwortlichen. „Wir bitten sehr darum, dass keine Beutel oder Kartons mit gespendeter Bekleidung vor den geschlossenen Türen unserer Kleiderkammer abgestellt werden. Wir sind nicht vor Ort, können nichts ein- oder aussortieren“, macht Kollvitz die Situation deutlich.

Denn die Kontakteinschränkungen beziehen sich natürlich auch auf die Ehrenamtlichen, die nicht zusammenkommen dürfen und deshalb auch keine Kleiderspenden entgegennehmen und einsortieren. „Wenn eine Öffnung der Kleiderkammer wieder möglich wird, dann werden wir eventuell extra Annahmezeiten einrichten. Aber noch wissen wir ja nicht, wann das wieder der Fall sein könnte und wie sich alles gestalten wird“, so Kollvitz. Sie habe sich Gedanken gemacht, wie in der Kleiderkammer im Albert-Schweitzer-Haus der Sicherheitsabstand gewährleistet werden könnte. Doch Kollvitz denkt nicht nur über den Schutz vor Corona-Ansteckung für Kunden der Kleiderkammer nach, sondern auch daran, dass die ehrenamtliche Arbeit in der Kleiderkammer vorwiegend von Senioren geleistet wird. „Wir gehören ja sozusagen zur Risikogruppe“, gibt Kollvitz zu bedenken.

Sie freut sich, dass viele Anfragen telefonisch gestellt werden, was die Kleiderkammer jetzt gebrauchen könnte, muss aber vertrösten: „Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen dürfen und bis dahin ist bei uns auch keine Spendenabgabe oder Annahme möglich. Auch nicht vor verschlossener Tür.“