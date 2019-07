Neues Terminal erst 2020 in Betrieb

Seehafen: „Pläne zur Inbetriebnahme im Mai 2019 waren zu ehrgeizig“ / Bau wird erst zum Jahresende fertig / Heute Richtfest am Ostseekai

von Rieke Beckwermert

02. Juli 2019, 10:11 Uhr

Kiel | Innerhalb von acht Monaten sollte das neue Abfertigungsgebäude für Kreuzfahrt-Passagiere am Ostseekai fertig werden. Schon vor Baubeginn war klar: Das wird knapp. Nachdem sich der Beginn der Bauarbeiten Ende vergangenen Jahres schon um einige Wochen verzögert hatte, ist nun auch der ursprüngliche Zeitplan für die Fertigstellung stark im Verzug.

Eigentlich sollte das neue Terminal im Mai dieses Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Dann hieß es: „In dieser Saison“. Daraus wurde „im Spätsommer“. Jetzt ist klar: Während der laufenden Saison wird kein Kreuzfahrtschiff mehr am neuen Terminal abgefertigt werden. Auf Nachfrage erklärte Seehafen-Kiel-Sprecher Ulf Jahnke gestern: „Unser Zeitplan war zu ehrgeizig. Der Neubau wird Ende dieses Jahres fertig werden und Ende März 2020 dann mit dem ersten Anlauf eines Aida-Kreuzfahrtschiffs eröffnet.“

Hintergrund für die zeitliche Verzögerung sei wie bei so vielen Bauprojekten derzeit, dass die Unternehmen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ressourcen hätten. Daher habe die Gründung des Neubaus länger gedauert.

„Wir sind aber in dieser Hinsicht entspannt“, betont Jahnke. Keinem Reeder sei zugesagt worden, dass das Abfertigungsgebäude tatsächlich im Mai 2019 fertig werde. Die spätere Eröffnung führe weder zu finanziellen Einbußen noch zu Problemen bei der Abfertigung der Passagiere – „wir können eine gute und schnelle Abfertigung gewährleisten.“ Diese erfolgt wie im vergangenen Jahr für den nördlichen Liegeplatz am Ostseekai mit Hilfe einer „Leichtbauhalle“ – mit anderen Worten: ein großes weißes Zelt. Es werde wieder abgebaut, sobald das neue Terminal in Betrieb ist.

Der Rohbau ist laut Sprecher Jahnke inzwischen fertig, „dann geht es an den Ausbau – Fassade und Innenausbau“. Heute wird am Ostseekai das Richtfest gefeiert, allerdings nur intern zwischen dem Seehafen Kiel und den beteiligten Firmen.

„Mit dem zweiten Terminalgebäude erweitern wir unsere Kapazitäten und erhöhen die Qualität der Abfertigung“, hatte der Geschäftsführer des Seehafens Kiel, Dirk Claus, bei der Ankündigung der Investition in die Hafen-Infrastruktur im Herbst 2017 mitgeteilt. Wurden am Ostseekai bislang zwei Kreuzfahrtschiffe über ein Terminal abgefertigt, so steht jedem Schiff künftig ein eigenes Gebäude zur Verfügung. „Vor dem Hintergrund wachsender Anlaufzahlen und Schiffsgrößen machen wir einen gewaltigen Sprung nach vorn“, versprach Claus. Ein Terminal für jeden Schiffsliegeplatz bedeute optimalen Service für Reedereien und Passagiere. Der Ausbau des zweistöckigen Gebäudes kostet rund 9 Millionen Euro. Es soll auf 3700 Quadratmeter Grundfläche Platz für die Abfertigung auch von Schiffen mit deutlich mehr als 3000 Passagieren bieten. Der Neubau entsteht im nördlichen Anschluss des bestehenden Ostseekai-Terminals und bildet mit diesem – über Verbindungen auf beiden Ebenen – ein Ensemble. Besucher werden über eine Freitreppe zur großzügigen Aussichtsterrasse geführt.

Während im Erdgeschoss das Gepäckhandling durchgeführt wird, ist das Obergeschoss den Passagieren und Check-in-Prozessen vorbehalten. Über eine Gangway werden die Reisenden von dort direkt zum Schiff geleitet.

