Neues Rangiergleis in Innenstadt: Allee wird abgeholzt

von Margret Kiosz

14. November 2019, 12:16 Uhr

Kiel | Der Zweck heiligt die Mittel. Während im Homburger Forst ein erbitterter Kampf um die Rettung jedes einzelnen Baumes im hessischen Braunkohlerevier geführt wird, kann der Seehafen Kiel völlig ohne Protest die Sägen anschmeißen.

Eine Allee aus 90 Bäumen, die vor zehn Jahren an der Innenförde gepflanzt wurde, fällt jetzt dem Flächenbedarf des Seehafens zum Opfer. Mitten in der Innenstadt direkt an der Hörn-Promenade wird ein drittes Gleis verlegt. „Damit werden die Aufstellkapazitäten des Hafens für Waggons erhöht, um die Anzahl der Zugfahrten von und zum Rangierbahnhof Kiel-Meimersdorf zu verringern“, erläutert Hafensprecher Ulf Jahnke und spricht von einem „ Beitrag, um den Klimaschutz durch Verkehrsverlagerung von der Straße auf Schiene und Schiff zu fördern“. Für den Ersatz der Bäume– größtenteils an anderer Stelle- werden 500 000 Euro an Steuergeldern ausgegeben. Erstaunlich ist die Aktion deshalb, weil der Umweltausschuss der Stadt vor nicht einmal einer Woche erklärte, der Erhalt vorhandener Bäume habe absolute Priorität. In einem gemeinsamen Antrag fordern SPD, Grüne, FDP, Linke und die „Fraktion“ die Verwaltung auf, „zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um Bäume im Stadtgebiet zu erhalten“. Bei Bauvorhaben solle die Stadt die Erhaltung von Bäumen stärker als bisher in die Abwägung einbeziehen. Für die Hörn-Bäume kommt diese Einsicht zu spät.