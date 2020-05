Neuer Wirbel um altes Kraftwerk

Bürgerinitiative in Wedel stellt Eilantrag auf Stillegung des Kohlemeilers

Frank Albrecht

11. Mai 2020, 15:36 Uhr

Wedel | Neue Eskalation im Partikelstreit am Wedeler Elbhochufer: Der Anwalt der Bürgerinitiative „Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel“ (BI), Hanns-Christian Fricke, hat einen Eilantrag zur Abschaltung des Heizkraftwerks (HKW) Wedel beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig eingereicht. Hintergrund sind unter anderem anhaltende Ätzschäden an PKW-Lacken im Umfeld des Meilers, die Anlieger auf die Emissionen durch den Betrieb der Anlage aus den 1960er Jahren zurückführen.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung richtet sich gegen das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) als Aufsichtsbehörde für das umstrittene Kraftwerk. Demnach soll das OVG den Betrieb untersagen, „bis sichergestellt ist, dass von dem HKW Wedel keine gesundheits- und materialschädigenden Emissionen mehr ausgehen“, heißt es in dem Antrag.

Beigefügt sind dem Schreiben unter anderem die Stellungnahme des Gutachters Michael Reichert vom 20. April 2020, die aufzeigt, dass eine Gesundheitsgefahr von den Kraftwerkspartikeln ausgeht (wir berichteten). Darin ist von möglichen schweren Augenschädigungen die Rede. Daneben weist Fricke auch eine aktuelle Stellungnahme von Christian Tebert vom 24. April dieses Jahres hin. Laut dem Sachverständigen haben die vom LLUR angeordneten und erfolgten Maßnahmen zur Minderung des Partikelausstoßes keine positive Wirkung gezeigt. Zudem weist Tebert darauf hin, dass ein Stillstand der Anlage auch über einen längeren Zeitraum ohne Beschädigung möglich ist. Von Behördenseite war dies zuletzt verneint worden.

Den jetzt angestrengten Eilanträgen geht eine jahrelange Auseinandersetzung zwischen der BI und dem LLUR voraus. „Immer wieder haben wir Stellungnahmen und Gutachten eingereicht, sogar selbst Partikelanalysen in Auftrag gegeben. Das alles auf unsere eigenen Kosten. Dabei ist das nicht unsere Aufgabe, sondern die des LLUR“, sagt Lueckow. Im Januar hatte das Kieler Umweltministerium mitgeteilt, dass laut der LLUR-Gutachten von den Partikelniederschlägen keine Gesundheitsgefahren ausgingen. Gegen den Betrieb des Kraftwerks an der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg sind in Schleswig mehrere Verfahren anhängig.

Die gesetzlichen Grenzwerte für den Schadstoffausstoß würden in Wedel eingehalten, sagte ein Sprecher von Kraftwerks-Betreiber Hamburg Wärme. Hinsichtlich möglicher Gesundheitsgefahren verwies auch er auf die vom vorgelegten LLUR-Gutachten. Die Stadt hatte das in den 1960er-Jahren von den Hamburger Electricitäts-Werken (HEW) erbaute Kraftwerk im vergangenen Jahr im Zuge des Fernwärmerückkaufs vom Energiekonzern Vattenfall zurückerworben. Es versorgt rund 120 000 Haushalte in Hamburgs Westen mit Wärme. Im Zuge der Neugestaltung der Hamburger Wärmeversorgung soll es nach Plänen der Umweltbehörde spätestens 2025 stillgelegt werden.