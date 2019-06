Neuer Trainer – mehr Offensive

Trainingsauftakt bei Oberligist SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Bernd Ingwersen will attraktiveren Fußball spielen lassen

von shz.de

27. Juni 2019, 14:34 Uhr

Risum-Lindholm | Hochsommerliche Temperaturen herrschten beim Trainingsauftakt des Fußball-Oberligisten SV Frisia 03 Risum-Lindholm. Bei über 32 Grad im Schatten, den es auf dem Kunstrasenplatz in Risum nur spärlich gab, bat der neue Trainer Bernd Ingwersen zur ersten Einheit. „Bei allen Trainingseinheiten soll der Spaß nicht zu kurz kommen, es ist immer Zeit zum Lachen“, versprach der Frisia-Coach seinen Jungs, von denen er viele noch aus ihrer Jugendzeit kennt – Bernd Ingwersen ist seit 13 Jahren DFB-Stützpunkttrainer.

„Wir möchten möglichst schnell die neuen Spieler integrieren und dann attraktiven Fußball spielen. Das Spielerische steht für mich klar an erster Stelle“, betonte Ingwersen. Er hat schon als Co-Trainer beim Oberliga-Nachbarn TSB Flensburg gearbeitet, ist nun aber zum ersten Mal der Verantwortliche auf der Bank. Ingwersen: „Das ist eine ganz neue Herausforderung, damit konnte mich Frisia reizen.“

Der Plan steht: Torge Hannemann kümmert sich um die Fitness der Spieler, Ingwersen um spieltaktische Belange. „Wir werden in den ersten drei Wochen hauptsächlich das Anlaufen trainieren, da sehe ich momentan den größten Handlungsbedarf“, sagt der Trainer.

Begrüßen konnte er fünf Neuzugänge, davon mit Jannik Drews und Tobias Zuth zwei Rückkehrer vom SC Weiche Flensburg 08. Dazu kommen Rouven Böckenholt vom TSV Süderlügum sowie Eduard Klemmer und Torhüter Oke Nicolaisen von der SG Leck-Achtrup-Ladelund. Außerdem absolvieren zwei mögliche weitere Neue in der ersten Woche ein Probetraining beim Oberligisten. „Da laufen noch Gespräche“, sagt Olaf Petersen.

Der Sportliche Leiter ist vom neuen Team begeistert, mahnt aber: „Wir müssen erst noch unseren Rhythmus finden und Sicherheit gewinnen. Aber dann wollen wir attraktiver, mutiger und offensiver spielen.“

Bis zum ersten Spiel, der Oberliga-Eröffnung am 2. August bei der Husumer SV, hat Frisia noch fünf Wochen Zeit, ein neues Gesicht zu finden. „Das ist gleich ein gutes Ziel für uns am ersten Spieltag, im Derby in Husum vor sicherlich großer Kulisse zu bestehen“, meint Petersen.

Bis dahin werden die Nordfriesen noch fünf Testspiele bestreiten, das erste schon am Sonnabend um 15 Uhr gegen Landesligist TuS Jevenstedt. Hervor sticht die Partie gegen eine U 21-Auswahl der Fußball-Akademie Ghana (6. Juli). „Der Kontakt ist durch einen Hamburger Partnerverein zu Stande gekommen. Die Auswahl spielt in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein jeweils gegen einen Oberligisten – und das sind im Norden wir“, erklärt Petersen. Dazu kommen bis zu drei Runden im Kreispokal.