Neuer Protest: „Kreuzfahrtschiffe in Kiel nicht sicher“

Klimaaktivisten haben Demonstration für kommenden Sonnabend angemeldet

von Rieke Beckwermert

08. Juli 2019, 11:45 Uhr

Kiel | Die spontane, aber gut organisierte Kreuzfahrer-Blockade vom Pfingstsonntag – auf die Stadt, die Polizei und den Seehafen Kiel hat sie nachhaltig gewirkt. Sie wollen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Den Kreuzfahrt-Gegnern aus Kiel aber reicht die Aktion, die für viele Schlagzeilen gesorgt hat, noch nicht. Nun haben sie eine weitere Aktion am kommenden Sonnabend, 13. Juli, in Kiel geplant – diesmal allerdings offiziell bei der Stadt angemeldet – mit vorerst 200 Teilnehmern.

Die Behörden wollten gestern über den Einsatz beraten. Unklar ist noch, welche Route genehmigt wird, welche Kundgebung wann und wo stattfinden darf. Klar ist aber schon jetzt: „Wir werden uns stark aufstellen“, so Polizeisprecher Oliver Pohl. Der Seehafen hat ebenfalls reagiert und gibt keine Anlaufdaten von Schiffen mehr heraus.

Denn die Kreuzfahrt-Gegner haben ihren Protesttag bewusst gewählt. Am Sonnabend laufen gleich drei Kreuzfahrtschiffe den Hafen an. Die „MSC Meraviglia“, die „Aidaprima“ und die „Mein Schiff 1“. Rund 25.000 Passagiere werden in Kiel von und an Bord gehen, dazu kommen tausende Gäste der Schweden- und Norwegen-Fähren.

„Nein Danke!“, finden die Aktivisten, zu denen auch die Turboklimakampfgruppe Kiel (TKKG) zählt – genau jene, welche im Frühjahr aufmerksamkeitsstark den luftbelasteten Theodor-Heuss-Ring blockiert hatte. Sie hat erneut ein Bündnis auf die Beine gestellt, zu dem etwa die Kieler Ortsgruppen des BUND, Greenpeace, NABU und die lokale Initiative gegen Kreuzfahrt gehören.

Ab 13 Uhr wollen sich die Demonstranten nach Auskunft von Julia Schröder (TKKG) am Hauptbahnhof treffen. Denn am Bahnhof reisen viele Schiffsgäste an. Dort will man mit „theatralischen Mitteln wie mit Neoprenanzügen und Schlauchbooten“ gegen die schwimmenden „Hochhauskleinstädte“ demonstrieren, zudem „mit den Menschen ins Gespräch kommen“ . Durch die Innenstadt, vorbei an zwei Reisebüros, soll es bis zum Ostseekai gehen, mit einer Abschlusskundgebung gegen 15.30 Uhr. „Wir wollen an die Aktion von Pfingsten erinnern und den Reedereien zeigen: So eine Aktion können wir jederzeit wieder starten. Kreuzfahrtschiffe sind in Kiel nicht sicher“, droht Julia Schröder. Taktisch passe es aber nicht ins Konzept der Gruppe, einen ähnlich spektakulären Protest wie an Pfingsten bei einer angemeldeten Demo zu starten. An dem Wochenende Anfang Juni hatten Dutzende Klimaaktivisten die „Zuiderdam“ stundenlang mit Booten blockiert, so dass das Schiff erst spät in der Nacht ablegen konnte.