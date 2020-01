Neuer Feuerwehrchef

Die Kameraden in Groß Nordende wählten einen umtriebigen Mitfünfziger: Jürgen Käckenhoff

23. Januar 2020, 11:08 Uhr

GROSS NORDENDE | Er backt Torten und gestaltet Gärten, er geht jagen und spielt Tischtennis. Und er ist in der Feuerwehr aktiv. Jetzt ist der umtriebige Mittfünfziger Jürgen Käckenhoff auf der Jahreshauptversammlung der Groß Nordender Feuerwehr zum Wehrführer gewählt worden – mit großer Mehrheit, es gab nur eine Stimmenthaltung. Damit übernimmt er die Nachfolge von Kurt Brandt, der nach zwölf Jahren nicht mehr für diesen Posten antrat. „Es ist Zeit für frische Ideen“, begründete Brandt, „und Jürgen hat sie!“

Käckenhoff steht künftig an der Spitze eines, wie Kurt Brandt bescheinigte, hochmotivierten Teams von 31 Aktiven, 14 Ehrenmitgliedern und 14 jugendlichen Nachwuchskräften. Ihnen allen ist er als Führungskraft längst vertraut, war er doch bisher der stellvertretende Wehrführer. Wohl deshalb konnte Bürgermeisterin Ute Ehmke den Feuerwehrmitgliedern vor der Wehrführer-Wahl verkünden, dass aus ihren Reihen nur dieser eine Kandidatenvorschlag bei der Gemeinde eingegangen sei. In Käckenhoffs Fußstapfen als Stellvertreter wird – ebenfalls nach großer Zustimmung der wahlberechtigten Kameraden – ein Brandt-Familienmitglied treten: der bisherige Jugendwart Julian Brandt. Eine weitere Facette der Groß Nordender Wehrführer-Geschichte an diesem Abend: Kurt Brandts Vorgänger Martin Lübcke wurde in die Ehrenabteilung versetzt und dessen Vorgänger Werner Stahl für seine 60-jährige Feuerwehrzugehörigkeit geehrt.

Jürgen Käckenhoff ist wie Kurt Brandt ein gebürtiger Groß Nordender. Während Brandt Zollbeamter wurde und das Parcoursbauen für Reitturniere als Hobby entdeckte, machte Käckenhoff aus dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Baumschule seiner Eltern ein Bauernhof-Café und einen Gartenbaubetrieb, wurde in seiner Freizeit Jäger und Jagdpächter. „Ich bin also jederzeit vor Ort und einsatzbereit“, folgert Käckenhoff. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er begeisterter Feuerwehrmann – ein Gen, das er auf Sohn und Tochter, die auch in seinen Betrieben tätig sind, übertragen hat. Die Käckenhoffs gehen somit zu dritt zu den vierwöchentlichen Dienstabenden, die Vater Jürgen als neuer Wehrführer gemeinsam mit seinem Team interessant und realitätsnah gestalten will. „Wir müssen uns stets gut auf alle Einsatzsituationen vorbereiten, auch wenn unsere Wehr durchschnittlich nur sechs- bis siebenmal im Jahr zu Hilfe gerufen wird“, sagt er und freut sich für diese Aufgabe auch auf das neue Feuerwehrfahrzeug, das gerade ausgeschrieben wird, und den Umbau der Wache.