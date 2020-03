Neuer Anlauf zum Ablösen von Staatsleistungen für Kirchen

Avatar_shz von Henning Baethge

13. März 2020, 17:09 Uhr

Berlin/Kiel | Die Zahlungspflicht reicht mehr als 200 Jahre zurück: Das Land Schleswig-Holstein überweist den Kirchen im Norden jährlich einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag zum Ausgleich für Enteignungen während der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts. In diesem Jahr sind es fast 15 Millionen Euro – doch nun soll es damit nach dem Willen von Grünen, Linken und FDP im Bundestag vorbei sein: Die drei Fraktionen haben gestern in Berlin einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die sogenannten Staatsleistungen der Bundesländer für die evangelische und katholische Kirche abschaffen soll. Im Gegenzug sollen die Kirchen einen einmaligen Ablösebetrag in 18,6-facher Höhe der Jahreszahlung erhalten – ein Faktor, der sich daran orientiert, was das Bewertungsgesetz als Entschädigung für „wiederkehrende Leistungen“ ansetzt.

Eigentlich hatte schon die Weimarer Reichsverfassung von 1919 vorgesehen, dass diese Zahlungen abgelöst werden sollen – doch passiert ist bis heute nichts. Zwar übernahmen die Väter des Grundgesetzes den entsprechenden Artikel aus der Weimarer Verfassung. Aber eine Einigung gab es in der Folge trotzdem nicht. Entweder waren die diskutierten Ablösebeträge den Kirchen zu niedrig oder den Finanzministern zu hoch. In Schleswig-Holstein verlief zuletzt vor sieben Jahren ein Vorstoß des damaligen FDP-Landtagsfraktionschefs Wolfgang Kubicki im Sande, der die Entschädigung an die Kirchen für längst abgegolten hielt. Kein Wunder, dass die Kirchen davon nichts wissen wollten.

Der neue Vorschlag würde ihnen nun nach Berechnungen des Bürgerrechtsvereins „Humanistische Union“ einen einmaligen Ablösebetrag von 10,6 Milliarden Euro bringen, davon 275 Millionen in Schleswig-Holstein. „Das ist kein Schritt gegen die Kirchen“, sagte daher gestern auch der schleswig-holsteinische Grünen-Bundestagsfraktionsvize Konstantin von Notz bei der Präsentation des Gesetzentwurfs. Um die Länderetats nicht zu sehr zu belasten, soll die Zahlung in Raten erfolgen können und über 20 Jahre streckbar sein.

Und diesmal sind auch die Kirchen offen für Gespräche: Der Entwurf sei „ein hilfreicher Anknüpfungspunkt für weitere notwendige Erörterungen“, sagte eine Sprecherin der Evangelischen Kirche in Deutschland der Nachrichtenagentur epd. Ähnlich äußerte sich die Bischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt.

Dennoch sind die Erfolgsaussichten des Vorstoßes nicht allzu groß – denn ihm fehlt bisher eine Mehrheit im Bundestag. Zwar wollen die drei Fraktionen ihren Gesetzentwurf schon in der nächsten Sitzungswoche Ende März ins Parlament einbringen. „Der Fall, dass jemand nicht Mitglied einer Kirche ist, aber durch sein Steuergeld diese Kirchen mitfinanziert, ist auf Dauer nicht mehr zu vermitteln“, begründete FDP-Rechtsexperte Stefan Ruppert die Notwendigkeit des Vorstoßes. Doch Union und SPD zeigen keine Begeisterung. Der Unionsbeauftragte für die Kirchen, Hermann Gröhe, wollte die Pläne nicht mal kommentieren. Und der SPD-Kirchenpolitiker Lars Castellucci sagte mit Blick auf das Corona-Virus: „Es gibt wichtigere Themen.“