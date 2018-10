Neue Windparks – aber nicht in Schleswig-Holstein?

Die Groko will den Ökostrom-Ausbau beschleunigen – doch nur dort, wo die Netze nicht überlastet sind

von Achim Krauskopf

05. Oktober 2018, 18:31 Uhr

Trotz Bedenken von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die große Koalition in dieser Woche beschlossen, die Wind- und Solarkraft in Deutschland schneller auszubauen als bisher – doch Windmüller in Schleswig-Holstein drohen dabei leer auszugehen. Grund ist die hohe Auslastung der Stromnetze im Norden, die bereits heute dazu führt, dass Windräder oft abgeschaltet werden müssen, weil ihr Strom nicht eingespeist werden kann.

Union und SPD wollen bei der Windkraft an Land zusätzlich zu den jährlich ohnehin geplanten 2800 Megawatt neuer Leistung weitere Kontingente ausschreiben. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von je 2000 weiteren Megawatt in den nächsten beiden Jahren. Auch beim Ausbau der Hochseewindparks will die Groko mehr Tempo machen, ohne allerdings Zahlen zu nennen. Unterm Strich will der Bund den Anteil von erneuerbaren Energiequellen an der Stromproduktion so bis 2030 auf 65 Prozent verdoppeln.

Investoren in Schleswig-Holstein dürften vom erhöhten Tempo allerdings kaum profitieren. Zwar lässt CDU-Minister Altmaier mitteilen, dass „die Gespräche über die Sonderausschreibungen und die Ausbaumengen derzeit laufen“ und er daher „zu Einzelheiten keine Stellung nehmen“ könne. Doch schon bei den bisherigen Auktionen haben es Projekte aus dem gesetzlich definierten Netzengpassgebiet in Norddeutschland grundsätzlich schwerer. Zudem hat Altmaier kürzlich erklärt, dass die Zusatzausschreibungen dort erfolgen sollen, „wo die Netze bereits vorhanden sind – und das sind sie vor allem im Süden“. Auch der Koalitionsvertrag macht die „Aufnahmefähigkeit der Netze“ zur Voraussetzung für zusätzliche Windparks.

Der Itzehoer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich fürchtet daher, dass Schleswig-Holstein wegen der Netzengpässe leer ausgeht. Er fordert Altmaier deshalb auf, die bisher kaum mögliche Nutzung von Windstrom auch für Wärme-Erzeugung, Mobilität oder Stromspeicher zu erleichtern. Dann könnte auch Schleswig-Holstein vom höheren Ausbautempo profitieren. „Der Norden muss seinen Anteil an den Sonderausschreibungen bekommen“, verlangt Helfrich. Er geht zudem davon aus, dass ab 2020 auf Nord- und Ostsee jährlich 500 Megawatt Windkraftleistung extra entstehen.

Auch die schleswig-holsteinische SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer fordert von Altmaier eine Ausweitung der Verwendungsmöglichkeiten für Windstrom. Wenn zudem noch die Verteilnetze klüger genutzt würden, „dann gibt es im Norden kein Engpassproblem“, meint sie. Ähnlich sieht es der grüne Kieler Energieminister Jan Philipp Albrecht: Er verlangt, dass das gesetzliche Netzengpassgebiet abgeschafft wird. „Dann kann Schleswig-Holstein optimal von den Sonderausschreibungen profitieren“, sagt er. Leitartikel S. 2