Neue Vikarin für St. Gabriel

Marlene Freese absolviert in der Marsch ihre Ausbildung / Ein Speed-Dating führt sie nach Haseldorf

von Andrea Stange

06. November 2019, 17:37 Uhr

Haseldorf | Viele Menschen aus Haseldorf kennen sie schon und haben sie in ihrem Dorf, in ihrer Mitte aufgenommen und bereits in ihr Herz geschlossen. Die Kirchengemeinde St. Gabriel Haseldorf-Hetlingen hat mit Marlene Freese eine dynamische junge Vikarin bekommen.

Die „Pastorin in der Ausbildung“ hat nach ihrem Theologiestudium von 2011 bis 2018 in Hamburg bereits von Mai bis Oktober dieses Jahres an der Grundschule Haseldorf Religionsunterricht gegeben. Sie konnte so mit einer Lehrprobe den ersten Part ihrer zweieinhalb Jahre dauernden Ausbildung nach dem ersten theologischen Examen sehr erfolgreich abschließen.

Ihre offizielle Begrüßung durch Pastor Helmut Nagel und die Gemeinde St. Gabriel wurde am Reformationstag in der Haselorfer Kirche mit einem Gottesdienst gefeiert. Zum ersten Mal stand sie im Talar vor der Gemeinde und sprach über die Erkenntnisse Luthers und die von Gott gegebene Würde des Menschen, die auch nicht durch Leistungsdruck und den Optimierungswahn zu verstärken sei, sondern außerhalb, nämlich bei Gott, liegen würde.

Später hörte sie, dass die Besucher sie als authentisch empfunden hätten, was für Freese ein großes Lob bedeute, wie sie erzählt. Auch freue sie sich sehr, von den Menschen der Region gern angesprochen zu werden und so herzlich empfangen worden zu sein, denn auch sie ist in einem kleinen Dorf der Nähe von Flensburg groß geworden und liebt das Landleben.



Eine absolute Seltenheit





Eine Haseldorfer Vikarin ist übrigens eine absolute Seltenheit. Es wird erzählt, der letzte Vikar sei vor etwa 50 Jahren in der Gemeinde tätig gewesen. Freese, die mit Herzblut ihre Aufgaben erfüllt und auch schon von dem vielfältigen und für sie als sehr frei empfundenes Studium der Theologie begeistert war, erzählt, sie hätte sich bewusst für eine Ausbildung auf dem Lande entschieden.

Der Weg nach Haseldorf führte über eine Art Speed-Dating, bei dem sich die angehenden Vikare und die Pastoren der ausgewählten Gemeinden trafen und die Möglichkeit erhielten, sich kurz einander vorzustellen. Freese schaute sich daraufhin ihre Wunsch-Gemeinde St. Gabriel an und hatte das Glück, dass der Regionalmentor in der Vikarsausbildung entschied, sie solle ihre Vikarszeit in Haselorf machen.

Freeses Ausbilder ist Pastor Nagel, der sie in den nächsten zwei Jahren während ihrer Ausbildung bis zum zweiten theologischen Examen begleiten wird. Bis dahin stehen für sie neben ihren vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde, erst gemeinsam mit Pastor Nagel und später allein, etwa Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen oder Gemeindearbeit, aber auch intensive Kurswochen in Ratzeburg auf dem Plan. Dort lernen die Vikare etwa Predigttexte zu schreiben oder die vielen liturgischen Gesänge.

Den ersten Gottesdienst wird Marlene Freese am vierten Advent halten. Sie schaut voller Vorfreude auf diesen Tag, so die charmante Vikarin.