Neue Tribüne bereitet Holstein Kiel Sorgen

Ein neues Problem kommt ganz offensichtlich auf den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zu. Wie gestern der Norddeutsche Rundfunk (NDR) vermeldete, verzögert sich der Bau der neuen Osttribüne, die eigentlich zur Saison 2019/20 fertiggestellt sein sollte. Hintergrund: Laut NDR habe sich kein Generalunternehmer auf das europaweit ausgeschriebene Vorhaben beworben.

Holstein Kiel spielt aktuell mit einer Sondergenehmigung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in der 2. Bundesliga, weil das Stadion der „Störche“ am Westring für diese Klasse eigentlich zu klein ist. Es passen nicht die erforderlichen 15 000 Zuschauer hinein. Eine neue Tribüne mit entsprechendem Fassungsvermögen (5000 Besucher) sollte das ändern. Die alte Gästekurve im Osten des Areals war in der Sommerpause abgerissen worden, seither säumen die Zuschauer den Platz lediglich in einer U-Form. Weil sich bislang niemand fand, der die Kieler bei ihrem Projekt begleiten möchte, muss es nun eine neue Ausschreibung geben. „Wir machen uns jetzt auf die Suche nach einem vergaberechtlich sicheren Verfahren. Das heißt, dass wir genau prüfen, was man in einer solchen Situation tun kann, um die Anforderungen des Vergaberechts einzuhalten“, zitierte der NDR den Kieler Sportdezernenten Gerwin Stöcken (SPD). Die Stadt Kiel ist Eigentümerin des Stadions. Holstein Kiel wollte sich, so der NDR, auf Nachfrage nicht äußern.

Der Verein hatte seine Lizenz für die 2. Fußball-Bundesliga unter Auflagen bekommen – unter anderem war mit der DFL vereinbart worden, dass bis August 2019 die neue Gästetribüne fertiggestellt wird. Laut DFL ist die Lizenz durch die Verzögerung aber nicht in Gefahr. Der Umbau des Kieler Holstein-Stadions ist schon lange geplant, hatte sich aber auf Grund europaweiter Ausschreibungen weiter verzögert. Die Ausschreibung war nötig geworden, weil sich Land und Stadt mit mehreren Millionen Euro an der Maßnahme beteiligen.