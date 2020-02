Neue Lösungen sind gefragt

Avatar_shz von Frank Albrecht

13. Februar 2020, 13:16 Uhr

Klinikärzte sind überlastet

Das Wehklagen der Klinikärzte ist nicht neu. Personalnot, Zeitdruck, Überstunden – das alles mache sie krank und fehlbar und schade ihren sozialen Beziehungen. Erstaunlich ist ,dass trotzdem immer noch Herrscharen junger Leute in diesen Beruf streben und sich um die extrem teuren und raren Studienplätze rangeln. Dabei gehören sie doch zu den Klügsten der Nation und müssten wissen, was ihnen blüht.

Wissen müssten sie auch, dass ein immer Mehr an Arztstellen das Problem in der Vergangenheit nicht gelöst hat und angesichts des leer gefegten Arbeitsmarkts auch gar nicht umsetzbar ist. Weitsichtige Gesundheitspolitiker setzen deshalb zu Recht auf die digitalen Medizin.Sie bringt Entlastung . Genauso wie eine sozialverträgliche Rationierung medizinischer Leistungen. Dass sich hochqualifiziertes Personal in den Kliniken mit Fällen beschäftigen muss, die dort gar nicht hingehören, kann sich unser Sozialsystem nicht mehr leisten. Der Plan, Hausärzte als Pflicht-Lotsen einzusetzen, ist deshalb richtig.

Natürlich gehört Klappern zum Gewerkschaftsgeschäft. Doch statt mehr Arztstellen zu fordern, sollten die Funktionäre den Strukturwandel im Gesundheitswesen begleiten und aktiv mitgestalten. Das würde Ärzten und Patienten gut tun.